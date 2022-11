Scandal în jurul ministrului Novak. Sindicatul îl acuză că a condus ilegal și a mușamalizat un accident. „E o minciună nesimțită”

Sindicatul Național Sport și Tineret susține că ministrul Sportului, Eduard Novak, ar fi condus mașina instituției fără ca aceasta să fie adaptată pentru dizabilitatea pe care o are. Mai mult, sindicaliștii relatează despre un accident rutier pe care ministrul l-ar fi provocat anul trecut cu autoturismul de serviciu și ar fi ascuns incidentul. În replică, ministrul se apără și spune că nu are nevoie de permis special sau de mașină adaptată.

Ministrul Sportului, Eduard Novak, spune că accidentul rutier în care a fost implicat conducând mașina Ministerului s-a petrecut în 2021.

Eduard Novak, ministrul Sportului: „Cam de un an răspund în fața presei pentru acuzațiile lansate de sindicat pentru diferite acuze, care toate au obiect denigrarea ministrului și ei își depășesc toate atribuțiile.

Legat de această speță, în 1999 eu am dat examenul pentru categoria B în această condiție, cu piciorul amputat de la gambă, așa am primit și avizul medicului, că nu am nevoie de nicio adaptare specială a mașinii ca să pot să conduc vreun autovehicul.

Totodată, în 2020, când am schimbat permisul, am primit același aviz, deci pot să conduc ca oricine altcineva mașina fără nicio adaptare, fără niciun permis special, sunt și conduc cum conduce și toată lumea.

N-am fost chemat niciodată (la audieri – n.red.), astăzi am aflat, din postarea sindicatului, care săptămânal lansează un atac.

Permisul meu este valabil, este dat de autoritățile competente. Așa conduc de 23 de ani. Ce povești scriu ei despre mușamalizarea accidentului sunt niște science-fiction-uri doar ca să denigreze ministrul.

Într-adevăr am condus mașina instituției în drum spre București, pentru a-mi exercita atribuțiile ca ministru, duminică. Șoferul meu avea febră sau era bolnav, m-a rugat să preiau mașina, am preluat, în fața mea o mașină a frânat brusc, distanța poate n-a fost...n-am fost la distanță, și drumul a fost umed, am apăsat frâna și am tamponat puțin din spate mașina din față. N-aveam viteză, circulam în coloană.

N-a fost nicio mușamalizare, că după aceea a fost o înțelegere, a fost sunată și Poliția și s-a reparat mașina. Nu văd ce mușamalizare a fost. N-am fost nici sub influența băuturilor alcoolice, deci n-a fost nicio problemă. Este o minciună nesimțită a acestui sindicat fantomă, care nu reprezintă deloc interesele efectiv a angajaților (...)”.

