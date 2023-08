Contre fără sfârșit între liberali și social-democrați. Deputatul PSD Daniel Suciu s-a revoltat pe Facebook după ce colegul său de coaliție, deputatul PNL Robert Sighiartău, l-a criticat pe Marcel Ciolacu.

Sighiartău a precizat la Digi24 că, din păcate, PNL nu este la guvernare așa cum ar trebui să fie un partid într-o coaliție, în adevăratul sens al cuvântului.

Robert Sighiartău, deputat PNL: "Felul în care se raportează domnul Ciolacu la PNL, PNL din păcate nu este la guvernare așa cum ar trebui să fie un partid într-o coaliție în adevăratul sens al cuvântului și asta să știți că deranjează destul de multă lume și destul de mulți electorali liberali în acest moment."

Robert Sighiartău a mai afirmat la Prima News că "de când a venit domnul Ciolacu, zici că avem ghinion" și că nu și-ar fi dorit niciodată o guvernare PNL-PSD. Deputatul PNL a mai spus că el vede PSD guvernând cu AUR din 2024: "PSD are un joc murdar, dublu, apropo de coaliţie şi de parteneriat, iar eu văd PSD guvernând cu AUR din 2024. Mă bazez în primul rând pe legăturile care stau în spatele acestor partide politice inclusiv în modul în care AUR alege să se bată cu PSD în teritoriu".

În opinia lui, "PSD a început clar să se erodeze, nu mai ating pragul de 30% de mult".

"Sunt sub 30% dinainte de a prelua guvernarea. În acest moment, AUR-ul, din cauza lipsei de leadership, din cauza modului în care se conduc anumite ministere, politica de comunicare a Guvernului, poate fi propulsat pe primul loc, este scenariul extrem de valabil. Există, pe lângă sondajele relevante la nivel national, o majoritate tăcută care la acest moment nu spune că votează cu AUR, de ruşine. Eu sunt sigur că AUR poate să bată PSD dar mai am şi acum semne de întrebare legat de ceea c se întâmplă între PSD şi AUR. De-a lungul timpului, am văzut o potenţare între cel doouă partide şi cei doi lideri", a subliniat Sighiartău.

Deputatul liberal a menţionat că "scenariul cel mai bun pentru PSD este clar, şi anume ca PSD să intre în turul doi cu candidatul AUR, pentru că atunci domnul Ciolacu e sigur că va ajunge preşedinte". "Asta cred dânşii în acest moment şi asta încerc să le spun şi colegilor, că se vede de la o poştă", a subliniat Sighiartău.

Reacția PSD nu a întârziat. Deputatul social-democrat Daniel Suciu a scris pe Facebook: "Robert, tu vorbeşti de ghinion?…Dacă tu nu eşti băgat în seamă prin Modrogan, văd că ai deprins obiceiul prost de a uita. Hai, nu uita că, în timp ce mureau sute de români pe zi în pandemie, guvernul Orban-PNL fura pe rupte la Unifarm! Şi tu vorbeşti de alţii?".

El a susţinut și că preocuparea PSD este de a reforma statul.

