Scandalul DNA - Antena 3 - RTV. Toader: „Nu are sens să așteptăm Inspecția Judiciară”

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, referindu-se la acuzațiile aduse DNA și Laurei Codruța Kovesi, că nu va sesiza Inspecția Judiciară. „Să ne spună ce?”, a arătat Toader, adăugând că va formula cu siguranță o recomandare în privința conducerii DNA.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

„Așteptări din partea mea vizavi de subiectul discutat, știu sigur că sunt. Presiuni asupra mea în aceste moment, vă asigur că nu sunt”, a declarat Tudorel Toader, aflat în Japonia, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Ministrul Justiției a arătat că nu va sesiza Inspecția Judiciară pentru că „ne-ar prelungi cu mult”. „Nu voi sesiza Inspecția Judiciară, consider că la acest moment nu mai este necesară sesizarea Inspecției Judiciare pentru că, dacă am sesiza, ne-ar prelungi cu mult, ar trebui să așteptăm soluționarea, rezultatele Inspecției Judiciare (...) Nu are sens să așteptăm Inspecția Judiciară să ne spună ce? Să confirme a «n»-a oară ceea ce știm”, a explicat Toader.

Acesta a mai lăsat a se înțelege că recentul scandal izbucnit are și un efect pozitiv: „Dacă lucrurile așa stau, e foarte bine ca românii sa cunoască adevărata față a modului în care, uneori, se face activitatea de urmărire penală, ca românii să vadă dacă se respectă sau nu ceea ce Constituția spune că este prezumția de nevinovăție”.

Cât despre ceea ce urmează, ministrul Justiției spune că sunt două variante: să prezinte raportul privind activitatea DNA, pe care a precizat că-l poate „prezenta oricând”, sau să vină în Parlament cu un „raport sinteză privind activitatea Ministerului Public, DNA și DIICOT”.

„Voi prezenta și concluziona. Acum avem o altă temă, chiar dacă a trecut un timp, chiar dacă unii au spus ca trebuia să iau o poziție mai repede, mai rapidă, eu apreciez contribuția tuturor la aflarea adevărului, la scoaterea la iveală a celor semnalate”, a declarat Toader la Antena 3.

Întrebat dacă raportul său va conține recomandarea de revocare din funcție a procurorului -șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, ministrul Justiției a răspuns: „Raportul meu sigur va propune o măsură”.

Duminică seara, la posturile de televiziune Antena 3 și România TV, fostul procuror Mihaiela Moraru Iorga și fostul deputat PSD Vlad Cosma au adus o serie de acuzații DNA și șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

DNA a respins veridicitatea declaraţiilor fostului deputat Vlad Cosma, care a acuzat instituţia că fabrică dosare şi a prezentat înregistări ale unor discuţii pe care le-ar fi avut cu procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea, de la DNA Ploieşti. Totodată, într-o declaraţie pentru ziare.com, Laura Codruţa Kovesi a respins şi afirmaţiile procuroarei Mihaiela Iorga despre urgentarea dosarului unui fost ministru, care ar fi ajuns la un moment dat în cărţi pentru postul de premier.