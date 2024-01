Scenariu în PNL: Iohannis, președintele Consiliului European și Ciucă, președintele interimar al României

Un scenariu discutat intens în PNL și în coaliție în această perioadă este plecarea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European, începând cu 1 iulie 2024, după vacantarea funcției de către Charles Michel, actual președinte, care va candida la Parlamentul European. Deși numele lui Iohannis a fost vehiculat pentru o funcție europeană de rang înalt, de data aceasta președintele României ar avea o șansă reală, pentru că liderii europeni încearcă să evite accedarea lui Viktor Orban în această poziție. Ungaria va prelua președinția Uniunii Europene de la 1 iulie și cutuma europeană presupune ca, în cazul în care nu există numărul necesar de voturi pentru un nou candidat, atunci șefia Consiliului să fie asumată de către țara care deține președinția UE. O altă cutumă este alegerea celui mai longeviv politic lider. Cei mai vechi membri ai Consiliului sunt, în ordine, Orban și Iohannis. Or, evitarea lui Viktor Orban i-ar aduce șanse reale președintelui României

Scenariul are ramificații și în plan intern. După plecarea lui Iohannis la Bruxelles, funcția de președinte al României devine vacantă și, conform Constituției, va fi ocupată de cel de-al doilea om în stat, adică de Nicolae Ciucă, președintele Senatului și al Partidului Național Liberal. În calitate de președinte interimar al României, șansele lui Ciucă de a deveni șef al statului după alegerile din 2024 ar urma să crească, odată cu valoarea simbolică mare atașată Palatului Cotroceni. Or, dacă Nicolae Ciucă reușește să capitalizeze electoral această oportunitate, are o probabilitate mai mare de a intra în turul al doilea al prezidențialelor, alături de candidatul PSD. În această ipoteză, există deja precendente (Traian Băsescu și Klaus Iohannis) care probează o mobilizare a electoratului de dreapta împotriva PSD.

Este de menționat faptul că atât președintele PNL, cât și cel al PSD au convingerea că pot câștiga prezidențialele iar strategiile lor sunt în conflict. Interesul lui Marcel Ciolacu este să ajungă în finala prezidențială alături de George Simion, pentru repetarea scenariului din anul 2000 (finala Ion Iliescu – Corneliu Vadim Tudor), în care românii au ales răul cel mai mic. Sperietoarea “George Simion președinte” ar fi suficientă pentru a-l propulsa pe Ciolacu la Cotroceni. De cealaltă parte, strategia lui Nicolae Ciucă este să ajungă în turul al doilea și să conteze pe mobilizarea electoratului de dreapta.

Scenariul în care Iohannis pleacă la Bruxelles mai are un avantaj important pentru PNL: nu depinde de PSD. Este greu de crezut că Guvernul României, adică premierul Marcel Ciolacu, se va opune ca un lider român să ocupe președinția Consiliului Europen, mai ales dacă PSD și PNL vor să guverneze împreună și după 2024.