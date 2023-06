Moment inedit în activitatea parlamentară din România: Senatul dezbate astăzi, începând cu ora 16.00, primul proiect de lege care nu a cunoscut hârtia. Ce înseamnă asta? O inițiativă legislativă concepută de Comisia specială pentru automatizare și viitorul muncii, condusă de George Tuță (deputat PNL), a fost introdusă în procedurile parlamentare exclusiv pe calea digitală. Astfel, atât textul legii, cât și avizele comisiilor de specialitate, respectiv semnăturile inițiatorilor au fost obținute doar prin intermediul aplicațiilor și a semnăturii electronice.

Pe ordinea de zi a Senatului României se află un proiect de lege care a intrat în procedurile de aprobare parlamentară fără a fi printat pe vreo hârtie. Este vorba despre inițiativa legislativă numită “Lege privind facilitarea accesului cetățenilor la serviciile publice”. Proiectul a fost conceput de parlamentari de la toate formațiunile politice din Parlament (PSD, PNL, AUR, USR, UDMR și Minorități), care sunt, toți, membri ai Comisiei speciale pentru automatizare și viitorul muncii.

Semnarea proiectului de lege s-a făcut - potrivit afirmațiilor deputatului George Tuță - exclusiv prin intermediul smartphone-ului. A intrat pe circuitul parlamentar normal în format digital, fiind înregistrată la Biroul Permanent al Senatului ca document pdf. “Este, din câte eu am reușit să-mi dau seama, și primul proiect de lege color din istoria parlamentară. Asta înseamnă că am reușit să folosim sigla color a Parlamentului atunci când am inregistrat legea, celelalte legi aflat în dezbatere întrând pe circuit după ce au fost scanate ca pdf alb-negru”, ne-a mai spus deputatul liberal.

George Tuță, președintele comisiei parlamentare amintite, susține că “este o obsesie mai veche” a sa, și anume să facă cât mai facil accesul cetățenilor la serviciile publice prin măsuri concrete de debirocratizare. “Concret, instituțiile statului vor fi obligate să ofere persoanelor fizice sau juridice serviciul de programare online. Am plecat de la exemplul pozitiv al unor instituții care au implementat deja acest sistem, cum ar fi Serviciul de Pașapoarte sau Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, dar nu numai. Introducerea acestui simplu serviciu a redus substanțial durata de așteptare pentru a beneficia de serviciile publice furnizate de aceste instituții”, declară George Tuță. El spune că atunci când legea va intra în vigoare, cetățenii vor putea accesa serviciile instituțiilor statului atât pe site-urile acestora, cât și pe ghiseul.ro: “În 2023, oamenii din instituții ar trebui să muncească cu adevărat în interesul cetățenilor, nu să schimbe hârtii între birouri. Ceea ce propunem noi prin acest proiect de lege este un prim pas către această normalizare a serviciilor publice către cetățeni”.

Textul primului proiect de lege înregistrat exclusiv digital poate fi consultat aici.