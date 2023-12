Simion spune că a mers la Vatican cu românii din Italia, după ce a fost acuzat că a mințit în legătură cu audiența la Papa Francisc

Președintele AUR, George Simion, spune că a mers la Vatican alături de Asociația Românilor din Italia și că nu a mințit în legătură cu întrevederea sa cu Papa Francisc, așa cum a fost acuzat în ultimele zile. Duminică, Simion a postat pe Facebook o fotografie cu el și suveranul pontif, spunând că a fost primit într-o audiență privată și fără a preciza în ce context a ajuns la Vatican.

„Nu apare numele meu pe lista de audiențe de la Vatican și nici nu am spus acest lucru, dar, în schimb, apare entitatea alături de care am participat la întrevederea cu Papa Francisc. Am ales să merg la Vatican alături de românii din Italia. Am fost pentru a fi alături de frații noștri creștini din Italia și pentru a-i duce Papei Francisc un cadou de suflet, care să exprime cel mai bine identitatea românească”, a scris Simion pe blogul său.

„Cum am ajuns la Vatican? Asociația Românilor din Italia (ARI) și-a adus contribuția la organizarea celei de-a 31-a ediții a concertului extraordinar de Crăciun de la Vatican. Înaintea concertului a avut loc audiența privată cu Papa Francesco, la care am participat fiind invitat de frații din Italia.

Nu am distorsionat în nici un fel adevărul, este strategia clasică a urmașilor lui Lenin de a diaboliza orice acțiune a opoziției. Evident că nu a fost o întâlnire oficială între mine și Papa, nu am susținut niciodată acest lucru, doar mintea bolnavă a unora a putut crea tot felul de scenarii. Cei care ridicau ode lui Ion Iliescu acum atacă acțiunile singurului partid patriotic parlamentar”, a mai scris Simion.

Reacția sa vine după ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a acuzat pe Simion că a mințit în legătură cu această audiență. El a publicat pe pagina sa de Facebook o precizare a Nunțiaturii Apostolice de la București care spune că „Papa Francisc nu l-a primit pe dl George Simion, și nici pe vreun alt politician, într-o Audiență privată”.

„Se pare că a participat la o audiență cu un grup de italieni care promovau concertul de Crăciun în Vatican. În acel moment, Sanctitatea Sa era cu siguranță în necunoștință de cauză în ce privește participanții din grup”, se mai arată în declarație.

Editor : M.B.