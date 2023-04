Situație inedită în procesul în care Bode contestă plagiatul. Judecătorii cer să se abțină, colegii nu-i lasă să iasă din dosar

Situație inedită în procesul în care Lucian Bode a cerut suspendarea hotărârii Comisiei de etică a UBB Cluj prin care i s-a reexaminat teza de doctorat. Toți cei trei judecători din completul Curții de Apel Cluj au formulat cereri de abținere, însă un alt complet de la Curtea le-a respins cererile și procesul continuă cu toți trei, scrie clujust.ro.

Unul dintre cei trei judecători care au formulat cererea este cadru didactic și doctorand al UBB, iar altul a fost doctorand și seminarist.

În 1 martie, s-a respins cererea de abținere a judecătorului Anghel Pop de către ceilalți doi judecători din complet.

În 22 martie, avocații lui Bode au cerut recuzarea completului, iar toți trei magistrații au formulat cereri de abținere. Pop, pentru a doua oară.

Acesta a arătat că are calitatea de cadru didactic asociat în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai şi susţine seminare de drept administrativ sub coordonarea prof. univ. Ovidiu Podaru, fiind angajat al Universității Babeș-Bolyai cu contractul individual de muncă.

Totodată, Pop are calitatea de doctorand al Şcolii Doctorale de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, sub coordonarea profesorului Ovidiu Podaru.

Judecătoarea Iarina Prelipceanu a menționat că a fost doctorandă în cadrul Universităţii Babeş -Bolyai, conducător de doctorat profesor Dacian Dragoş, fiind şi coautori alături de alte 5 persoane. De asemenea, Prelipceanu a desfășurat seminarii la Facultatea de Drept a UBB.

Delia Maruscian și-a justificat cererea de abținere în considerarea faptului că a participat la solutionarea cererii de abţinere formulată, în același dosar, de către judecător Pop, pentru a elimina orice fel de îndoieli cu privire la imparțialitatea ei, motivat și de faptul că și-a expus punctul de vedere cu privire la declarația de abţinere anterioară a lui Pop.

Unele surse spun și că judecătoarea Marusciac ar fi obținut titlul de doctor la UBB.

În 30 martie, un alt complet de la Curtea de Apel Cluj a decis să respingă „ca inadmisibilă declarația de abținere formulată de domnul judecător Pop Anghel Marian și ca nefondate declarațiile de abținere formulate de doamnele judecător Prelipceanu Iarina-Ioana și Marusciac Delia.

Următorul termen de judecată este în 3 mai, cu același complet.

Ministrul de Interne a dat în judecată universitatea și a contestat reexaminarea tezei sale de doctorat. Acesta susține că a respectat legea în ceea ce priveşte întocmirea tezei sale de doctorat.

„În România, există o singură instituţie abilitată să propună acordarea sau retragerea titlului de doctor şi anume CNATDCU. Eu, în 2018, respectând toate prevederile legale în vigoare atunci, având un dosar complet, cu tot cu ce înseamnă raport antiplagiat, raport de similitudine, raportul comisiei formate din profesori universitari proveniţi din trei universităţi de prestigiu din România. (...) am depus la CNATDCU acest dosar, iar după zece luni, în iulie 2019, CNATDCU avea trei variante: să propună completarea dosarului, să respingă propunerea şcolii doctorale sau să propună Ministerului Educaţiei acordarea titlului de doctor. A ales varianta a treia, în urma analizării respectării tuturor prevederilor legale. (...) Am convingerea, garanţia, certitudinea, curajul să spun aici, în faţa dumneavoastră, că nu am încălcat nicio prevedere legală, dimpotrivă, le-am făcut la virgulă, am parcurs fiecare procedură la virgulă, tocmai pentru a nu fi într-o situaţie de a da explicaţii publice. (...) Am această împăcare că am respectat legea”, a explicat Bode.

Pe 11 ianuarie, Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai a concluzionat, după a doua analiză, că teza de doctorat a ministrului Lucian Bode este „profund viciată” de plagiat și de „citare defectuoasă și incorectă”. Anterior, în prima analiză comisia constata „unele abateri de la etica cercetării”.

