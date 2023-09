Sorin Grindeanu precizează că nu a cerut despăgubiri de la Bruxelles pentru investițiile pentru Ucraina, ci reducerea deficitului

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, pentru Digi24.ro, că nu cere despăgubiri la Bruxelles pentru investițiile făcute în infrastructură în favoarea Ucrainei, ci a solicitat ca suma de miliarde de euro care a fost investită de Guvern în sprijinul Ucrainei să fie scăzută de cei de la Comisia Europeană din deficitul bugetar al României.

Grindeanu a făcut precizările după ce Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean, a declarat, într-un interviu la Digi24, că Bruxelles-ul nu plătește despăgubiri, ci finanțează investiții.

”Comisia nu va acorda despăgubiri și cred că este greșit să folosim cuvântul despăgubiri. Comisia acordă finanțări pentru proiecte care să îmbunătățească situația”, a spus Adina Vălean.

Sorin Grindeanu vorbise, duminică, la Prima News, despre faptul că România a investit două miliarde de euro, pe sectoarele rutier, feroviar și naval, pentru a adapta infrastructura la necesitățile Ucrainei de a exporta cereale, fiind făcute modificări inclusiv de ecartament pentru ca trenurile ucrainene să poată aduce cerealele în porturile românești.

În plus, Grindeanu a vorbit, în aceeași emisiune, despre faptul că infrastructura rutieră din nordul țării a fot afectată de afluxul de TIR-uri ucrainene.

„Am avut o discuţie zilele trecute cu comisarul european Adina Vălean şi am spus că noi am băgat foarte mulţi bani, de exemplu, în întreţinerea drumurilor naţionale din zona respectivă. Dacă mergeţi acum pe DN2 spre Suceava, Siret, pe lângă Bacău, Focşani, o să vedeţi că e TIR lângă TIR, de Ucraina, ceea a dus totuşi la o degradare a acestei reţele şi am cerut bani. Per total, am trimis aceste cereri, nu doar pe rutier, ci şi pe CFR, pe naval – două miliarde de euro”, a declarat duminică Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor susține că cele două miliarde de euro nu sunt despăgubiri cerute în numele Guvernului, ci o solicitare ca suma să fie scăzută din deficitul bugetar al României.

România se află în procedură de deficit excesiv, și dacă nu reușește să echilibreze bugetul și să ajungă a o înțelegere cu oficialii de la Comisia Europeană, există riscul de a pierde toate fondurile europene alocate.

