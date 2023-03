Theodor Stolojan, fost președinte PNL și premier al României, a declarat miercuri, în cadrul emisiunii „În Fața Ta” de la Digi24, că pedepsirea abuzului în serviciu cu închisoare de la 2 la 7 ani doar în cazul prejudiciului de 250.000 de lei sau peste acest prag – măsură adoptată în Senat - „e ca și cum le spui la foarte mulți «Băieți, dați-i drumul înainte»”.

„Mi-e greu să spun, că și pentru mine este o surpriză, ca și pentru dumneavoastră. Din presă, astăzi am auzit, ca și dumneavoastră. Nu o consider o măsură bună, pentru că nu ține seamă de realitatea din România. Dacă vă gândiți ce înseamnă venitul anual mediu în România, ajungem undeva în jur de 65-70.000 (de lei – n.red) pe an, ori să vii cu 250.000 de mii ca prag în care nu mai consideri infracțiunea e ca și cum le spui la foarte mulți «Băieți, dați-i drumul înainte, cu 10.000, cu 20.000 de euro, cu 3.000 de euro».

Mă deranjează că nu a fost discutată și că nu este o măsură bună, pentru că corupția în România, sigur, are cazuri mari, dar e această corupție mică la nivelul funcționarilor care cer 1.000 de lei, 2.000 de lei. Ați văzut exemplele cu acea directoare de resurse umane. Deci ca să te angajezi la un spital județean, unitate publică, îți cerea la angajare...Deci nu discutăm de 50.000...1.000 de euro, 2.000 și așa mai departe”, a declarat Theodor Stolojan, fost președinte PNL și premier al României, în cadrul emisiunii „În Fața Ta”, la Digi24.

Senatul a adoptat, în şedinţa de plen de miercuri, proiectul de lege al Guvernului prin care pragul pentru abuzul în serviciu, care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, se stabileşte la 250.000 de lei.

Proiectul de lege va fi dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

