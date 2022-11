Surse: Coaliția a decis creșterea tuturor pensiilor cu 12,5% și acordarea de ajutoare pentru pensiile sub 3.000 de lei

Liderii Coaliției au convenit, luni seara, ca de la 1 ianuarie să crească punctul de pensie cu 12,5%, iar de două ori pe an să se acorde ajutoare sociale pentru pensionarii cu pensiile mai mici de 3.000 de lei, au declarat pentru Digi24 surse din Coaliție.

Astfel, vor fi acordați câte 1.000 de lei pentru cei care au pensie sub 1.500 lei, câte 800 de lei pentru cei cu pensie sub 2.000 și câte 600 de lei pentru cei cu pensie sub 3.000 de lei.

Adică un pensionar cu un venit sub 1.500 de lei va primi 500 de lei în ianuarie și 500 de lei în iunie.

De asemenea, cei care au pensii de handicap vor primi a treisprezecea pensie.

În plus, pensionarii cu pensii de până la 1.700 de lei vor primi carduri sociale în valoare de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului 2023. De asemenea, se va acorda un sprijin de 1.400 de lei în două tranșe semestriale ca ajutor pentru energie pentru pensionarii cu pensii de până la 2.000 de lei.

Liberalii au transmis că ei au reușit să acopere astfel rata inflației de 15,8%.

Creșterea punctului de pensie cu 12.5% a fost propunerea premierului Nicolae Ciuca. PSD a propus în cadrul coaliției o creștere de doar 11.9%, au explicat sursele citate.

Deciziile Coaliției: