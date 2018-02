Tăriceanu spune că nu a vorbit cu Toader despre ce va prezenta azi

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că nu a vorbit cu ministrul Justiției, susținut de ALDE, referitor la raportul privind activitatea managerială a conducerii DNA și la concluziile ce vor fi prezentate joi, de la ora 18.00. Liderul ALDE a mai susținut că nu doreşte interferarea politicului în justiţie.

„Nu, nu am mai vorbit, ceea ce ştiţi cu toţii - anunţul pe care l-a făcut ministrul, astăzi la ora 18,00 va face o declaraţie de presă -, nu ştiu exact, vom vedea care este decizia. În mod normal, dacă are de luat o decizie sau în fine... Există un şir sau o serie de etape care nu ţin de Parlament. În cazul acţiunii ministrului, după cum se cunoaşte, procurorii funcţionează sub autoritatea ministrului, deci este de resortul lui să anunţe şi chiar dacă este un subiect de mare interes public. Dar nu are un rol de jucat în această privinţă”, a afirmat Tăriceanu, la Parlament.



Potrivit acestuia, singura persoană care ar fi putut să fie informată în acest sens de Tudorel Toader ar fi în mod clar premierul.



„Nu ştiu dacă a făcut acest lucru, dar da, suntem liderii politici, dar exact aceasta este discuţia de multă vreme în societate, în public, şi noi vrem să respectăm acest angajament de a nu interfera factorul politic în justiţie. De aceea am lăsat ministrului, care are atribuţiile constituţionale, să analizeze şi, sigur, mai departe este responsabilitatea domniei sale de a anunţa ceea ce crede de cuviinţă. Nu am cunoştinţă de ceea ce doreşte ministrul, decât ceea ce a anunţat - că va comunica public rezultatele evaluării pe care trebuie să o facă”, a arătat liderul ALDE.



El a susţinut că nu a fost informat despre discuţiile ministrului Justiţiei cu preşedintele Klaus Iohannis.



„Credeţi că stăm aşa să ne vânăm unii pe alţii, ce ai discutat cu ăla, cu ăla? Instituţional nu am avut o întrevedere cu domnul ministru, prilej cu care să ne poată informa despre acest lucru. Doi - cred că, dacă era ceva deosebit, fără îndoială avem mijloace de comunicare, dincolo de comunicare directă există telefon, nu am nicio îndoială că ministrul ar fi pus mâna pe telefon să ne sune pe mine sau pe domnul Dragnea sau pe amândoi, să ne comunice dacă era ceva important”, a arătat preşedintele Senatului.

Ministrul Justiţiei va ieşi astăzi în faţa jurnaliştilor şi va prezenta un raport. Mai exact, un „Raport privind activitatea managerială la DNA”, după cum a anunțat, luni, pe contul său de Facebook. Rămâne de văzut dacă Tudorel Toader doar va citi o evaluare sau va anunţa şi o decizie referitoare la procurorul şef al DNA.