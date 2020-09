Tăriceanu, supărat pe PSD că nu face alianțe pentru alegerile parlamentare cu ALDE și Pro România

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat într-un interviu acordat Agerpres că este posibil să existe „o perspectivă comună cu Pro România în privinţa alegerilor parlamentare”, dar că se va discuta despre această "formulă politică cu bătaie mai lungă" după alegerile locale. El și-a exprimat supărarea legată de decizia PSD de a nu face alianțe cu partidele tradițional aliate.

„Pentru parlamentare rămâne să discutăm cu Pro România o perspectivă. E posibil să existe o perspectivă comună”, a spus fostul președinte al Senatului.

”Consider că în actuala conjunctură în care Iohannis şi PNL vor să acapareze întreaga putere, ceea ce este foarte periculos pentru o democraţie şi mai ales pentru o democraţie tânără cum este în România, e nevoie de o contrapondere importantă. Şi această contrapondere ar putea să fie realizată de o contrapondere în trei, cu cei de la PSD şi Pro România, incluzându-ne şi pe noi de la ALDE. Şi aceasta este propunerea pe care am făcut-o şi pentru care am pledat foarte mult. Eu mi-am dorit ca această alianţă să o realizăm de exemplu şi la Bucureşti, din păcate nu a fost posibil. Timpul scurs rămas pentru înregistrarea unei alianţe mă face destul de puţin optimist că ea se mai poate realiza şi în acest fel am fi reuşit probabil un lucru remarcabil - am fi reuşit ca această alianţă în trei să ia mai multe voturi decât PNL la alegerile parlamentare. Dacă această alianţă nu se va realiza nu e din cauza noastră. Am pledat aş spune insistent, pentru că văd utilitatea unei astfel de soluţii politice tocmai pentru a nu lăsa România să alunece către o monopolizare a puterii în mâinile unui om şi a unui singur partid”, a spus Tăriceanu.

