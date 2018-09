Tomac: Atacurile antiamericane ale europarlamentarului ALDE Renate Weber arată cât de subtil şi periculos joacă Rusia

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat sâmbătă că „atacurile antiamericane” ale europarlamentarului ALDE, Renate Weber, arată „cât de subtil şi, mai ales, cât de periculos joacă Rusia”.

„A pune sub semnul întrebării parteneriatul strategic şi relaţia militară cu SUA arată superficialitatea şi dubla agendă a unor politicieni care, până de curând, îşi manifestau un ferm ataşament faţă de alianţa noastră specială cu Statele Unite. Cui îi convine să conteste prezenţa scutului de la Deveselu? Cui îi convine să semene în societatea românească un sentiment de neîncredere şi respingere faţă de cel mai important aliat? Unui singur beneficiar: Rusia!”, a scris Tomac pe Facebook.

El a spus că şi preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a avut mai multe ieşiri prin care „a demonstrat că nu are niciun fel de sentiment de loialitate” faţă de relaţia euroatlantică.

„În 2006, Tăriceanu a cerut retragerea trupelor române din Irak, punând România într-o situaţie extrem de delicată, având un discurs identic: subtil şi periculos antiamerican. Acelaşi Tăriceanu avea întâlniri cu emisarii lui Putin la Palatul Victoria, fără a informa opinia publică despre caracterul acelor întâlniri, aşa cum a fost vizita lui Kondyakov, chiar înainte de suspendarea preşedintelui Băsescu în 2007. Nu pot uita nici invitaţia adresată de către Tăriceanu în 2015 preşedintelui Dumei Stat, Serghei Narâşkin, de a se adresa plenului Senatului României, în condiţiile în care Narâşkin are interdicţie de a intra în UE din cauza anexării Crimeei de către Federaţia Rusă. România are nevoie de SUA. Doar aşa ne putem garanta securitatea. Oare cui servesc aceste ieşiri antiamericane adresate de politicieni români care ne îndeamnă să nu irităm Rusia, ba chiar s-o invităm în Parlament să ţină discursuri dispreţuitoare la adresa românilor?”, a mai spus liderul PMP.

Sursa: Agerpres

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,

,