Traian Băsescu este invitat la Jurnalul de Seară, emisiunea moderată de jurnaliștii Liliana Ruse și Cosmin Prelipceanu. Fostul președinte va discuta despre ultimele mișcări din campania electorală, aflată pe ultima sută de metri. Duminică, 24 noiembrie, românii sunt chemați la urne să voteze în primul tur al alegerilor prezidențiale.



Despre retragerea lui Ludovic Orban și riscul de a rămâne fără opoziție în Parlament

I-ați spus lui Ludovic Orban să se retragă?

Traian Băsescu: Nu, Ludovic Orban e un politician prea matur ca să trebuiască să îi spună cineva ce se întrevede. A fost decizia lui Ludovic. E adevărat au fost discuții ce să facem să întărim voturile de dreapta. Eu m-am întâlnit luni la o cafea cu Orban, dar el discutase cu doamna Lasconi de duminică seară. Deci când a venit la mine la cafea, a fost si Eugen Tomac, ne-a informat ce a discutat cu doamna Lasconi și că a decis să se retragă. L-am încurajat, dar nu i-am spus ce să facă.

Eu nu le spun liberalilor ce să facă cu Ciucă. Fiecare avem analizele noastre sociologice. Eu am una la care nu au avut acces decât Ludovic Orban și Eugen Tomac. Nu a fost pentru acțiuni de PR, a fost pentru informarea noastră ca să luăm decizii. Au fost două cercetări sociologice.

Aș vrea să revin puțin, pentru că n-aș vrea să ne scape contextul în care ne aflăm. Suntem în situația în care știm că va fi Guvern PSD-PNL. Suntem în situația în care s-a întâmplat ca o socoteală să nu iasă, adică cei doi lideri Ciolacu și Ciucă să fie în turul 1 și cred că Ciucă nu va intra în turul 2. Asta a creat o șansa pentru cel mai bine plasat candidat de dreapta să intre in turul doi, cu o singură condiție, dacă va fi susținut de toate formațiunile astea mici de dreapta. Repet, problema nu este ca Lasconi să devină președintele României, dar marea problemă e că nu putem să rămânem încă un ciclu electoral fără opoziție.

Cine va intra în turul 2 la prezidențiale

Traian Băsescu: Dacă ar avea loc alegerile astăzi și Forța Dreptei ar vota disciplinat cu doamna Lasconi, ar intra doamna Lasconi în turul 2 și nu președintele AUR, Simion. Asta e analiza mea. Diferența între ei de două procente. Marea problemă e dacă această grupare de partide mici va lua semnalul dat de Ludovic Orban, care și-a sacrificat candidatura și a spus nu are rost să nu ajut candidatul cel mai bine plasat din drepta.

Problema e dacă toate cele 4 partide vor vota disciplinat cu doamna Lasconi și se dă o șansă.

Eu nu spun că doamna Lasconi are bagajul de experiență politică și administrativă să conducă țara, dar prezenta ei stimulează electoratul să vină la vot. Dacă în turul doi vor fi Ciolacu și Simion, atunci electoratul de dreapta va sta acasă. Apelul meu clar este ca electoratul Forța Dreptei să meargă la vot să voteze Lasconi președinte. În a doua săptămână să voteze pentru ei, pentru intrarea în parlament, dar pentru evenimentul de duminică, trebuie să voteze doamna Lasconi pentru că de asta s-a retras Orban.

Dacă nu, va rămâne pe aranjamentul făcut de PNL cu PSD, adică nu vor schimba decât premierul, pentru că Guvernul a funcționat în tot acest așa-zis tărăboi între PSD și PNL. Ciucă va fi sacrificat, pentru că nu are cum să intre în turul 2. Omul de la Oradea se încălzește și probabil că schimbarea lui Ciucă se va face rapid ca să fie un președinte PNL care să poată colabora cu Ciolacu. De asta va fi imperios necesară și înlocuirea lui.

Candidații la prezidențiale, „o generație slabă”

Sunt slabi candidații la prezidențiale?

Traian Băsescu: Primul și cel mai important lucru în politică – vor să fie președinți ai României, liderii a 20 de milioane și niciunul nu este cel care tractează propriul partid, toți sunt sub partid. Înseamnă că n-au dobândit încă alura de lideri. Capacitatea de a aduce voturi, când ai această capacitate ai autoritate politică. Nu aduci asta, ești la mila sau la mâna partidului. În afară de faptul, hai să fim serioși puteți compara vreunul din candidați cu Ion Iliescu, cu Adrian Năstase, cu Duvăz. Cu cine puteți compara? E o generație slabă.

Știrea inițială. Traian Băsescu a venit în studioul Digi24 pentru a vorbi despre lupta pentru Cotroceni. Numele său a fost menționat și la dezbaterea prezidențială, de acum două zile. Mai exact, candidatul independent Mircea Geoană i-a reproșat candidatei USR Elena Lasconi faptul că a declarat că îl apreciază pe Traian Băsescu.

„Şi zece ani înainte cu domnul Băsescu, cel care este modelul dumneavoastră de preşedinte, cum a fost? A fost bine?”, a spus Mircea Geoană. „Domnul Băsescu vă bate şi când nu participă. Credeţi-mă!”, a replicat Elena Lasconi, iar în sală s-au auzit râsete.

Băsescu, întâlniri cu Orban

Numele lui Traian Băsescu a fost rostit din nou, după retragerea lui Ludovic Orban, care și-a anunțat susținerea pentru Elena Lasconi, în cursa pentru Cotroceni. Jurnalista Digi24 Anca Suciu l-a întrebat pe Orban dacă s-a întâlnit cu Traian Băsescu în aceeași zi.

„Întâlnirile care le am cu persoane sunt întâlniri private. (...) Cu cine mă întâlnesc eu în particular este problema mea. Dacă eu mă întâlnesc cu alte persoane nu o să dau raportul pentru întâlnirile pe care le am de-a lungul timpului”, a afirmat Ludovic Orban.

Totodată, chestionat dacă a vorbit cu Traian Băsescu despre retragerea sa în favoarea Elenei Lasconi, președintele partidului Forța Dreptei a răspuns: „Nu am o datorie să vă răspund la această întrebare”.

„Cu siguranţă de-a lungul acestei campanii am discutat cu Traian Băsescu. Nu am discutat acest subiect. Am discutat de-a lungul timpului despre evoluţia campaniei, despre modalitatea în care se pot aborda cele mai bune strategii pentru a împiedica PSD să captureze definitiv România şi să captureze toate instituţiile statului care încă nu sunt capturate de PSD, care au rămas foarte puţine. Despre asta am discutat şi despre asta voi discuta în continuare în campanie”, a mai explicat Orban.

Editor : Ana Petrescu