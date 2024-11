Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat miercuri seara, la Digi24, că marea problemă a preşedintele AUR, George Simion, este interdicţia pe care o are de a intra în Republica Moldova şi în Ucraina, iar în aceste condiţii nu poate fi preşedintele României. Băsescu a menţionat că el nu crede că premierul Marcel Ciolacu are documente care să arate că George Simion ar fi în legătură cu ofiţeri de informaţii ruşi. „E singurul care nu-l bate pe Ciolacu în turul doi”, a susţinut Băsescu.

„Eu cred că are o singură mare problemă. Marea problemă este interdicţia pe care o are de a intra în Republica Moldova şi în Ucraina. Nu cred în faptul că Ciolacu are documentele care aduc probe, că ar fi în legătură cu ofiţeri de informaţii ruşi. Nu cred asta. El a primit o scrisoare. Vă pot spune în mod cert că informaţii de la un serviciu de informaţii străin nu se trimit către şeful statului sau premier, se trimit către serviciu omolog pentru a fi prezentate de serviciu omolog, de SIE, spre exemplu, sau de SRI şefului Guvernului sau şefului statului. Nu există practica de a se trimite documente secrete pe care a spus Ciolacu că le-ar avea, i le-a trimis lui cineva, o păsărică de la Kiev. E o poveste”, a declarat Traian Băsescu.

El consideră că George Simion nu poate fi preşedintele României în condiţiile în care are interdicţia de a intra în Republica Moldova şi în Ucraina.

„Ce am văzut noi public, şi cred că asta-i tot, este documentul prin care domnul Simion este persona non-grata în două ţări vitale pentru România: Ucraina şi Republica Moldova. În condiţiile astea nu poate fi preşedintele României. Pentru că aici nu merge povestea: o să vedeţi că, dacă mă fac preşedinte, îmi ridică. Nu! Ei vor spune: aţi ştiut, dragi români, dinainte de alegeri că e persona non-grata, aşa cum aţi scos-o pe motivaţii pe Şoşoacă, de ce nu l-aţi scos şi pe Simion? Dacă e să vorbim ce poate face sau de ce i-a validat candidatura BEC? E o situaţie extrem de dificilă. Cum ar arăta un preşedinte al României persona non-grata la Chişinău şi la Kiev. Ar fi ceva greu de imaginat”, a subliniat Băsescu.

Întrebat dacă, în cazul în care George Simion intră în turul doi al alegerilor prezidenţiale, îl învinge pe Marcel Ciolacu, Traian Băsescu a răspuns: „Nu-l bate. E singurul care nu-l bate pe Ciolacu în turul 2. Ciolacu şi-l doreşte ca adversar în turul 2. De asta şi stimulează creşterea lui Simion”.

