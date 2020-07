Traian Băsescu: Lucrurile scapă de sub control! Soluția este reintroducerea stării de urgență

Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre golirea de conținut a Stării de alertă după deciziile CCR care spun că izolarea și carantina sunt neconsituționale. Guvernul a anunțat deja că suspendă măsura izolării la domiciliu și a carantinării instituționalizate. În plus, decizia CCR de a declarat amenzile emise pentru nerespectarea restricțiilor a făcut ca mulți români să nu mai respecte multe dintre normele impuse de Guvern. În acest context, fostul președinte spune că soluția ar fi „reintroducerea stării de urgență” prin decret prezindențial. Un lucru legal, în conformitate cu Constituția, spune Băsescu.

Starea de alertă e o improvizație legislativă și nu are niciun efect, crede fost președinte al României, Traian Băsescu. Fostul președinte a spus că numărul mare de îmbolnăviri arată că lucrurile scapă de sub control și, în opinia sa, reîntoarcerea la stare de urgență ar fi singura soluție pentru ca autoritățile să țină îmbolnăvirile sub control.

Traian Băsescu: Se confirmă ce spun de două luni, că a fost o mare greșeală renunțarea la Starea de urgență. Se merge pe o soluție care nu e prevăzută în Constituție și nu poți să reduci sau să pui sub semnul întrebării drepturi fundamentale cu o improvizație legislativă.

Trebuia să se rămână pe Starea de urgență, o soluție extrem de puternică pentru că este scrisă în Constituție.

Starea de alertă înseamnă nimic, ca să clarificăm unul dintre termeni. Starea de alertă este o inovație pesedistă de pe vremea când Ponta voia să fie egalul președintelui României și a făcut o ordonanță de urgență cu această invenție – stare de alertă egal stare de urgență. Adică dorea fostul premier ca prin stare de alertă să poți suspenda drepturi constituționale. Ceea ce este un abuz pe care CCR l-a sesizat pe bună dreptate și le-a dat cu legea în cap.

România intră într-o etapă extrem de riscantă. Această cifră care apare aproape constant – între 350, 450 de îmbolnăviri zilnice ne arată că suntem la nivelul la care eram în timpul pandemiei. Lucrurile scapă de sub control.

Traian Băsescu: Dacă ne imaginăm că vom rezolva problema pe conformare voluntară, greșim. Trebuie să intervină forța de coerciție a statului.

Părerea mea este că reintroducerea stării de urgență este o necesitate absolută.

Dacă ne imaginăm că vom rezolva problema pe conformare voluntară, în mod categoric greșim. Și este o socoteală greșită. Nimeni, nici măcar cele mai civilizate state nu au reușit să rezolve problema prin conformare voluntară la autoizolare. Aici trebuie să intervină forța de coerciție a statului.

Așa că soluția corectă este Stare de urgență, și în decretul pe care îl emite președintele se stabilesc limitările și timpul pentru care limitările acestea funcționează.

