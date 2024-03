Traian Băsescu crede că Putin are capacitatea să ocupe Transnistria într-o noapte, însă nu poate păstra controlul asupra zonei nici măcar trei zile. Fostul președinte al României mai susține că Ucraina nu va tolera prezența militară masivă în Transnistria, iar Rusia s-ar regăsi în aceeași situație în care a fost cu Insula Șerpilor, respectiv că o poate ocupa, dar nu o poate cuceri și menține.

"Putin poate ocupa Transnistria într-o noapte. Desantează o brigadă de infanterie în Transnistria și a ocupat-o. Lățimea maximă a Transnistriei e de 27 de kilometri. Dar Putin nu poate ține Transnistria nici măcar trei zile. Pentru că Ucraina nu va tolera prezență militară masivă în Transnistria. Și, așa cum a pățit cu Insula Șerpilor, ar păți cu Transnistria. Deci gogoașa - și eu chiar am intrat într-o dispută cu o televiziune - veniți să ne spuneți că e congresul de la Tiraspol și să ne spuneți ce va fi, cum se va lipi Transnistria la Federația Rusă.

Rusia nu poate menține o ocupare a Transnistriei. Nu are cum, pentru că Ucraina va spulbera tot ce e de spulberat acolo și gândiți-vă că accesul nu poate veni decât de pe Marea Neagră prin aer. N-ai cum. N-a cucerit Odesa, nu poate cuceri Transnistria. O poate ocupa, dar nu o poate menține", a explicat fostul președinte al României la Jurnalul de Seară de la Digi24.

Traian Băsescu și-a amintit că oamenii au râs de avertismentele lansate în urmă cu un deceniu cu privire la planurile lui Putin și că l-au ironizat spunându-i că e și el un simplu comandant care s-a mai plimbat prin Marea Neagră, fără să ia în calcul că ar putea avea dreptate.

"Am văzut un optimist care spunea «Rusia a pierdut controlul Mării Negre». E unu care iar habar n-are, ca și cei care, când am spus de Marea Neagră, au râs, au spus «a, e comandant și s-a plimbat și el prin Marea Neagră». Rusia are submarine în Marea Neagră. Nu vă luați după forța pe care o vedeți la suprafața apei. Nimeni nu știe câte, nimeni nu știe ce capabilități militare au. Deci Rusia trebuie privită ca o forță care domină Marea Neagră până când NATO - în mod deosebit împreună cu Turcia, Grecia, România, Bulgaria - vor avea suficientă forță în Marea Neagră pentru a domina liniile de transport.

Noi acum nu mai circulăm pe unde vrem prin Marea Neagră. Pentru că nu sunt libere căile navigabile. Asta înseamnă că Rusia domină. Nu lasă liberă navigația. Trebuie să vină pe coastă, e complicat", a mai spus acesta.

Editor : Andreea Smerea