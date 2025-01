Cseke Attila a spus la Digi24 că UDMR nu susține suspendarea lui Klaus Iohannis. „Totuşi, noi, în 35 de ani, încă nu am demis niciun preşedinte”, a declarat ministrul Dezvoltării, care a subliniat că România are nevoie de stabilitate.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: Demiterea unui preşedinte are reverberaţii în societate - şi de partea care îşi doreşte, şi de partea care nu-şi doreşte. Totuşi, noi, în 35 de ani, încă nu am demis niciun preşedinte. Am avut suspendare, pe o perioadă de o lună, dar care nu s-a finalizat cu demiterea preşedintelui. Şi cred că, din punct de vedere al funcţionării statului, totuşi trebuie să menţinem o anumită stabilitate.

Cseke Attila a subliniat că UDMR nu susţine demersul privind o suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis.

„Putem să fim sau să nu fim de acord cu o anumită persoană, într-o anumită funcţie publică, dar nu confundăm în niciun caz funcţia publică cu persoana respectivă şi nu vreau acum la speţa respectivă să mă refer. Deci, ne trebuie o anumită stabilitate. Drept urmare, noi, deşi am mai avut opinii şi puncte de vedere care au fost contradictorii cu ale preşedintelui Iohannis, am spus foarte clar că nu vom susţine un asemenea demers, pentru că el nu ne duce mai aproape de soluţie, ne duce decât la scindarea şi mai mare a societăţii. Vorbesc de demiterea preşedintelui”, a explicat Cseke Attila.

Partidul Oamenilor Tineri a anunţat, săptămâna trecută, că 161 de parlamentari POT, AUR şi SOS au semnat pentru suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis, iar semnăturile au fost depuse la preşedintele Camerei Deputaţilor.

