Un deputat PSD a explicat de ce a plecat la partidul lui Ponta

Deputatul Mihai Mohaci, care a plecat din PSD pentru a se alătura Pro România, afirmă că în ultimii doi ani nu a venit nimeni din conducerea PSD de la Bucureşti la Braşov şi că parlamentarii social-democraţi nu au avut cu cine să discute despre proiectele de la nivelul judeţului pe care îl reprezintă, în schimb au fost „buni numai să ridice mâna când li se spunea”, relatează Agerpres.

Victor Ponta și Mihai Mohaci. Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Într-o scrisoare adresată membrilor PSD Braşov, deputatul Mihai Mohaci precizează că valul de excluderi din ultima perioadă trebuia să ducă la discuţii şi dezbateri în rândul organizaţiilor, „nu să înghiţim în sec de frică să nu fim excluşi cumva”.

Potrivit acestuia, membrii simpli ai PSD află de la televizor ce se întâmplă la nivel central, iar lipsa unei reale comunicări, lipsa unui dialog cu membrii de partid îl face să creadă că direcţia în care se îndreaptă conducerea judeţeană este una greşită.

„Acelaşi lucru se întâmplă şi cu preşedintele PSD-ului, Liviu Dragnea. Parlamentarii de Braşov, timp de doi ani, nu au avut nici o discuţie despre anumite proiecte, de la nivelul judeţului, despre ce ne dorim să facem pe plan local. Nu am contat absolut de loc. În 2016, am venit în Parlament cu entuziasm şi ne-am trezit cu greu din ceea ce am crezut că este menirea noastră. De altfel, în ultimii doi ani, nu a venit nimeni de la Bucureşti la Braşov. Absolut nimeni!. Şi asta în condiţiile în care, la Braşov, rezultatele au însemnat şase parlamentari. Eram buni numai să ridicăm mâna când ni se spunea. Am încercat să spun toate aceste lucruri în cadrul partidului, lui Liviu Dragnea, într-o audienţă împreună cu colegul meu Mihai Popa. Din păcate nu a găsit timp să se aplece şi spre problemele supuse atenţiei. I-am explicat că alte raţiuni şi alţi oameni, chiar din afara partidului, dictează azi politica PSD la Braşov”, arată Mihai Mohaci în scrisoare.

Deputatul se dezice de modul cum este condus PSD-ul atât la Braşov cât şi la nivel central, dar precizează că le poartă un mare respect membrilor de partid de bună credinţă cu care a colaborat şi din partea cărora speră să înţeleagă că a făcut toate demersurile pentru a remedia situaţia, fără a face "valuri" în presă.

„De aceea, o să mă îndrept către un partid de centru-stânga, spre un nou proiect politic, Pro România, în care sunt ferm convins că voi găsi alături de alţi colegi de-ai mei o echipă aşa cum mi-o doream la PSD Braşov şi pe care Marius Dunca nu a ştiut să o construiască. Spun cu tristeţe şi cu părere de rău că trebuie să fac acest pas. Oricum se dorea plecarea mea din partid de mai multă vreme, şi, nu într-un mod elegant, am fost apostrofat în mai multe rânduri pentru luările mele de poziţie. Vă îndemn să fim alături de noul partid cu o doctrină de centru stânga şi împreună să construim a altfel de social-democraţie”, punctează Mohaci.

Deputaţii Mihai Mohaci şi Mihai Popa au anunţat luni că părăsesc organizaţia judeţeană a PSD Braşov.

În legătură cu plecarea celor doi parlamentari din organizaţia judeţeană a PSD Braşov, preşedintele filialei, Marius Dunca, precizează că îl dezamăgeşte gestul celor doi şi că decizia lor este "o trădare" a partidului care i-a trimis în Parlament.

„Astăzi, doi parlamentari care au candidat şi au fost aleşi în Parlament pe lista PSD au optat să părăsească partidul. Gestul lor mă dezamăgeşte pentru că decizia lor este o trădare a partidului care i-a trimis în Parlament. Este o trădare a unei echipe politice care i-a susţinut şi care i-a propulsat în funcţiile pe care le ocupă astăzi. Este regretabil că au ales un drum diferit. Nu cunosc motivele care stau în spatele deciziei lor, dar ce vă pot spune este că PSD Braşov rămâne în continuare o echipă unită care va reuşi să obţină rezultate pozitive indiferent de gestul pe care l-au făcut doi dintre colegii noştri”, declară Marius Dunca.



Mihai Mohaci a fost prefect al judeţului Braşov în perioada mai 2012- martie 2014, apoi dindecembrie 2014 până în martie 2016. În perioada martie 2014 până în decembrie 2014 a ocupat funcţia de subprefect al judeţului Braşov.

Deputatul Mihai Popa nu a putut fi contactat pentru detalii privind decizia luată de a demisiona din organizaţia judeţeană a PSD Braşov.

