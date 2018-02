Un fost bodyguard, angajat consilier la Guvern al vicepremierului Stănescu

Vicepremierul Paul Stănescu a declarat, joi, că îl cunoaşte de 20 de ani pe Mihai Novăcescu, fost bodyguard al lui Nicu Gheară, pe care l-a numit pe un post de consilier personal, dar că nu ştie cu ce s-a ocupat, că va cerceta, va analiza şi va lua o decizie. Stănescu a fost întrebat ce îl recomandă pe Novăcescu pentru acest post şi în ce domeniu îl consiliază, vicepremierul fiind iritat de aceste întrebări şi spunându-le jurnaliştilor că nu este treaba lor.

Mihai Novăcescu, fost bodyguard al lui Nicu Gheară, a fost numit consilier personal al vicepremierului Paul Stănescu în Guvern.

Vicepremierul a declarat, joi, că nu ştia că Novăcescu a fost gardă de corp pentru Nicu Gheară, că nu l-a văzut niciodată şi nu îl cunoaşte pe Nicu Gheară, însă pe Mihai Novăcescu îl ştie de 20 de ani.

„Voi cerceta, voi analiza şi voi lua o decizie”, a spus vicepremierul.

Întrebat în ce domeniu îl consiliază Novăcescu, Stănescu a răspuns: „E treaba mea. (...) Trebuie să ştiţi, consilierii sunt pe diferite probleme pe care le considerăm importante. Este problema mea asta”.

Paul Stănescu a mai spus, la întrebările insistente ale presei, că „nu trebuie făcut un caz din asta” şi că „este ceva minor”.

„Îl cunosc pe Mihai de 20 de ani, dar nu am fost căsătorit cu el ca să ştiu ce a făcut. Ne-am întâlnit o dată, poate de două ori pe an. Haideţi să nu facem un caz din asta, că e ceva minor”, a afirmat vicepremierul.

Întrebat, din nou, ce îl recomandă pe Mihai Novăcescu pentru postul de consilier, Paul Stănescu a replicat: „Dar pe dumneavoastră ce vă recomandă să fiţi jurnalist (...) Nu pot răspunde (...) Dacă insistaţi cu întrebări (...) Haideţi să fim civilizaţi”. El a spus, apoi, că Novăcescu este angajat de o zi sau două şi că nu i-a dat atribuţii până acum.

De asemenea, întrebat de jurnalişti dacă avea nevoie de pază, Paul Stănescu a spus că nu are de ce să se păzească, pentru că este un om liber şi poate merge oriunde: „Am fost validat ministru în 18 octombrie, cred, şi de la început am spus că nu vreau să am pază, să am SPP, că eu consider că nu e cazul, nu am de ce să mă păzesc. Sunt un om liber, mă pot duce oriunde, nu am nevoie de pază”.

Vicepremierul Paul Stănescu a făcut aceste declaraţii la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde magistraţii judecă, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmăririi penale într-un dosar în care este vizat.

El a reluat declaraţiile potivit cărora va demisiona din funcţie dacă va fi începută urmărirea penală împotriva sa.

În acest dosar, vicepremierul Paul Stănescu s-a prezentat la instanţa supremă şi în 25 ianuarie, iar atunci magistraţii au amânat dezbaterile pentru că nu au fost citate toate părţile implicate.

Vicepremierul sounea atunci că nu ştie care este dosarul pentru care s-a cerut redeschiderea urmăririi penale, dar că dacă va deveni inculpat îşi va da imediat demisia din funcţie.

„Vă spun un lucru clar şi sigur - în momentul în care voi deveni inculpat în acest dosar, eu, Paul Stănescu, îmi voi depune imediat demisia pe masa prim-ministrului. Asta trebuie să ştiţi de la mine. Declaraţia mea e o certitudine (...) Dacă voi fi, dacă (inculpat - n.r.)”, afirma vicepremierul Paul Stănescu la instanţa supremă.

Întrebat de jurnalişti dacă acea finanţare a fost ilegală, Stănescu a spus că nu este problema sa, ci a anchetatorilor, să stabilească acest lucru: „Nu-i problema mea, e a anchetatorilor. Eu cred că totul a fost legal, asta cred. Nu mă întrebaţi, vedeţi dosarul, vă informaţi”.

Cauza a fost înregistrată în 17 ianuarie, iar alături de Stănescu intimaţi în dosar mai sunt Marian Belu Briceag, Florin Cotoşman şi Remus Manolache, fiind vorba despre o cerere de confirmare a redeschiderii urmăririi penale într-un dosar în care procurorii DNA Craiova au investigat modul de finanţare a echipei de fotbal FC Aluminiu ALRO Slatina de către Consiliul Judeţean Olt, în perioada în care Paul Stănescu era preşedinte al CJ.

Cercetările au fost începute în urma unui raport al Curţii de Conturi pentru anul 2010, vizând o finanţare nerambursabilă de peste două milioane de lei. În 2013, dosarul a fost închis de DNA Craiova.

Paul Stănescu a condus Consiliul Judeţean Olt între anii 2008 şi 2016.

Stănescu, preşedinte al PSD Olt, a preluat funcţiile de ministru al Dezvoltării şi vicepremier după ce Sevil Shhaideh a demisionat din Guvern în urma anchetei DNA în dosarul „Belina”, el păstrând funcţia de vicepremier şi după numirea noului guvern condus de Viorica Dăncilă.

