Europarlamentarul Dacian Cioloș a declarat joi, la Interviurile Digi24.ro, că Paul Stănescu l-a executat pe Ionuț Lupu, fostul șef APIA, prin ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru că baronul PSD are „anumite interese”.

„Unul din liderii influenți din PSD, care are pârghii la Ministerul Agriculturii dă afară un președinte de agenție, un director general de agenție care a fost numit de PNL. Eu am fost ministru la Ministerul Agriculturii și spun asta de o grămada de vreme, că directorii ăia ar trebui să fie numiți pe bază de competență și nu pe criterii politice”, a explicat Dacian Cioloș.

Întrebat dacă șeful APIA a fost executat de Paul Stănescu ministrul Florin Barbu, Cioloș a zis că pentru el e evident că da, pentru că Stănescu are anumite interese.

„Da, pentru mine e evident. Și domnul Paul Stănescu are anumite interese, care nu cred că coincid 100% cu obiectivul acestei împreunări între PSD și PNL, apropo de Primăria Capitalei și de alte lucruri. Noi discutăm de lucrurile astea în loc să discutăm despre ce ar trebui decis pentru agricultori, tineri, ce ar trebui să facem să scăpăm de sărăcia din zona aia din sudul țării, ca să nu mai fie manipulată și controlată politic de niște baroni locali”, a conchis europarlamentarul Dacian Cioloș.

Șeful APIA, demis de ministrul Agriculturii

Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), liberalul Ionuţ Lupu, a fost demis, marţi seara, de ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, din cauza întârzierilor la plată a subvenţiilor către fermieri şi a blocajului din sistem.

Ionuț Lupu este funcționarul care a semnalat tunul de 5 milioane de euro pe care două firme apropiate de fiul liderului PSD Paul Stănescu urmau să-l dea statului român. Concret, două societăți cu care acesta are legături strânse au cerut subvenție pentru recoltarea stufului din Delta Dunării.

O premieră în agricultură, făcută posibilă prin concursul Parlamentului, ministerului Agriculturii și altor instituții.

Toate și-au dat mâna pentru a băga milioane de euro în buzunarele unor băieți deștepți. Întreaga procedură se afla în stadiu de verificare la APIA, fiind analizată și de Comisia Europeană.

Florin Barbu pretinde că nu l-a demis pe șeful APIA pentru afacerile familiei Stănescu

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a spus că decizia de a-l demite pe șeful APIA îi aparține și este motivată de incompetența acestuia.

„A fost decizia mea. Am discutat și-n partid. Am spus incompetența pe care o are domnul Lupu. A reușit să blocheze 400 de milioane de euro, plățile subvențiilor fermierilor români. Și am luat această decizie”, a spus ministrul social-democrat despre hotărârea de a-l elibera din funcție pe liberalul Ionuț Lupu, director general al APIA.

Întrebat de jurnaliști dacă s-a consultat cu liberalii în această privință, el a precizat că „funcția de director general al APIA este funcție publică, nu politică”, dând de înțeles că nu trebuia să își anunțe decizia.

Editor : B.C.