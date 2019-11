USR ocolește fuziunea cu PLUS. Partidul lui Cioloș nu mai crede că Alianța e viabilă și invocă faliile de la nivel local

Liderii USR au discutat mai multe ore, miercuri seara, despre rezultatul alegerilor prezidențiale, după ce au apărut voci care i-au cerut lui Dan Barna demisia din funcția de președinte. Dan Barna a refuzat să își dea demisia și s-a decis ca începând de vineri, timp de 5 zile, membrii USR să voteze online pentru a-i acorda lui Barna încrederea pentru a rămâne președinte al partidului. Însă, cea mai importantă discuție din interiorul USR are drept subiect fuziunea cu PLUS, cerută cu insistență de partidul lui Dacian Cioloș, ca singură soluție viabilă pentru viitorul politic al celor două partide. USR nu o dorește însă, pentru a nu ceda jumătate din funcții către PLUS.

PLUS dorește ca această fuziune să aibă loc înainte de alegerile locale și parlamentare de anul viitor, pentru că, în interiorul Alianței, partidul lui Dacian Cioloș este privit în raport de subordonare față de USR, iar useriștii le refuză acestora dreptul de a revendica jumătate din locurile pe listele pentru alegerile parlamentare și jumătate dintre candidaturile la alegerile locale.

O fuziune cu PLUS, în funcție de negocieri, ar putea să asigure paritate atât în structura de conducere a noului partid, dar și pentru viitoarele alegeri de anul viitor, în special pe listele de la parlamentare, care în cazul unor anticipate ar avea loc mult mai repede. Această paritate îi îngrijorează pe cei din USR și nu sunt deloc de acord cu o astfel de condiție. Din acest motiv, fuziunea ar putea fi împinsă până după alegerile parlamentare. Oficial, USR va susține că este dificil de realizat fuziunea înaintea alegerilor de anul viitor, pentru că este o procedură care necesită timp.

„Fuziunea ar fi bine să o facem după alegerile locale și parlamentare de anul viitor. Noi deja suntem în logică de campanie și ar fi bine să rămânem așa. Suntem de acord cu o fuziune, chiar noi am cerut-o, însă presupune multe ședințe ale conducerilor celor două partide, congrese, am putea întâmpina probleme la tribunal etc. Putem rămâne în alianță la viitoarele alegeri și după parlamentare să facem și fuziunea”, susțin surse din USR pentru Digi24.ro.

Până la alegerile locale, cele două partide trebuie să stabilească procedura de desemnare a candidaților. În perioada următoare, în urma negocierilor din USR și PLUS trebuie stabilită o procedură prin care sunt aleși candidații pentru primării și consiliile locale și județene. Sunt luate în calcul mai multe variante, printre care alegeri primare în interiorul alianței, iar membrii PLUS și USR să decidă prin vot intern cine să reprezinte alianța, sau sondajele de opinie care să decidă cine este candidatul mai bine plasat în preferințele cetățenilor.

Însă, în legătură cu cele două variante sunt suspiciuni, inclusiv în interiorul USR că ar putea influența unul dintre candidați. De exemplu, cazul concret de la București, unde Vlad Voiculescu, susținut de aripa Barna din USR și de cei din PLUS, și-ar dori dezbatere cu Nicușor Dan și vot intern în USR și PLUS. O astfel de procedură l-ar avantaja în raport cu celălalt doritor pentru candidatura la primărie, Nicușor Dan, care este mai bine plasat în sondaje.

La nivel local sunt falii mari între USR și PLUS

Deocamdată, ședința comună USR-PLUS pentru negocierea unei potențiale fuziuni, convocată inițial pentru ziua de vineri, a fost amânată. USR a invocat ca pretext pentru amânare faptul că în USR începe de vineri votul de încredere online pentru Dan Barna, care va dura 5 zile și care ar distrage atenția liderilor USR de la alte subiecte.

Cei de la PLUS însă au convocat Consiliul Național în acest weekend, pentru a da un mandat Biroului Național de conducere pentru fuziunea cu USR.

În afară de asta, PLUS a demarat și un sondaj intern pentru a afla părerea membrilor despre relația cu USR, ce funcționează, ce nu funcționează, ce își dorește partidul în legătură cu această relație.

„Problema e că în felul în care e construită alianța acum va fi complicat de mers înainte exact așa. La nivel local sunt falii mari între PLUS și USR”, au declarat pentru Digi24.ro surse din conducerea partidului lui Dacian Cioloș.