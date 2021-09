USR PLUS: Nu putem continua guvernarea cu Florin Cîțu premier. Această decizie nu se va schimba

USR PLUS a anunțat, sâmbătă, că membrii partidului au luat o decizie în unanimitate de a nu continua guvernarea cu Florin Cîțu în funcția de premier. „Această decizie nu se va schimba”, au subliniat cei din USR PLUS, la nici o oră după ce Cîțu a afirmat că este „convins că după congresul din octombrie” se va reface coaliția de guvernare.

„USR PLUS a luat o decizie în unanimitate: nu putem continua guvernarea cu Florin Cîțu premier.

Această decizie nu se va schimba, indiferent câte minciuni încearcă să răspândească „echipa câștigătoare”.

Vrem reforme pe bune, nu participarea la guvernare de dragul puterii, acceptând orice fel de condiții”, au anunțat cei din USR PLUS, pe pagina de Facebook.

Florin Cîțu a declarat, sâmbătă, în exclusivitate pentru digi24.ro, că este convins că USR PLUS se va întoarce la guvernare, după congresul partidului din 2 octombrie. Totodată, premierul a anunțat că Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene, a acceptat invitația la semnarea PNRR-ului.

Cîțu a afirmat încă o dată că tot timpul a vrut să negocieze cu USR PLUS, dar că are o singură condiție: "Să nu fie în coaliție cu AUR și să nu mai caute voturile PSD... Am discuții mereu".

Întrebat dacă se așteaptă că USR PLUS să revină la guvernare, Florin Cîțu a răspuns afirmativ: "Se vor întoarce, avem foarte multe de făcut împreună. Sunt convins că după congresul din octombrie să vină înapoi la guvern. Discut până atunci cu ei."

Editor : I.C