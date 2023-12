Viceprimarul Doru Dăncuş a fost ales primar interimar al municipiului Baia Mare

Consiliul Local Baia Mare a votat, luni, alegerea viceprimarului Doru Dăncuş (PNŢCD) în funcţia de primar interimar al municipiului, până la organizarea noilor alegeri, transmite Agerpres.

La şedinţa de alegere a noului primar interimar au fost prezenţi 15 consilieri locali din cei 23.

Un număr de 10 consilieri locali au votat pentru şi cinci împotrivă.

Pe lista de propuneri pentru funcţia de primar interimar s-a mai aflat şi viceprimarul Istvan Pap (UDMR).

Doru Dăncuş face parte din PNŢCD, care face parte din Alianţa pentru Maramureş, alături de PSD. Acesta a ocupat funcţia de viceprimar al municipiului şi s-a declarat public „locotenent” al fostului primar condamnat pentru luare de mită, Cătălin Cherecheş.

„Suntem într-un moment de delicat pentru comunitatea noastră, implicit pentru Consiliul Local (...) Am avut o săptămână plină, o săptămână foarte agitată în urbea noastră (....) Am spus-o că nu mă cramponez de acest scaun şi dacă majoritatea Consiliului Local va hotărâ să îmi retragă aceste atribuţii (de primar interimar n.r.) pe care le am primit în baza hotărârii 418/2020, nu voi opune nici cea mai mică rezistenţă şi mă voi supune votului. Împreună cu colegii mei din Coaliţia pentru Maramureş, care formează cel mai numeros grup politic din CL, o să încercăm să găsim cele mai bune soluţii de a contribui cu idei, cu iniţiative, proiecte la bunul mers al municipiului Baia Mare”, a spus Doru Dăncuş, în şedinţa Consiliului Local.

Consilierul local Bogdan Hodorogea spune că Dăncuș nu se califică pentru funcție

Consilierul local Bogdan Hodorogea (USR), cel care iniţiat proiectul de schimbare a viceprimarului din funcţia de primar interimar, preluată după condamnarea fostului primar, a susţinut că Doru Dăncuş nu se califică pentru funcţie, fiind principalul executant şi susţinător al fostului primar Cherecheş.

„Consider că domnul Dăncuş a avut în aceşti trei ani timp să-şi demonstreze capacităţile administrative. Să nu uităm faptul că oraşul Baia Mare este într-o situaţie financiară limită. Avem datorii de 60-80 milioane lei. Încă nu ştie nimeni câte datorii curente avem la ora actuală. Anul acesta s-au pierdut sume record între 200 şi 300 de milioane lei, inclusiv fonduri europene pe acest exerciţiu. Faptul că majoritatea produsă de domnul Cătălin şi domnul Dăncuş au adus oraşul în situaţia asta fără să fie vorba strict de politică, doar de administraţie publică locală, eu cred că domnul Dăncuş trebuie să facă un pas în spate. Trebuie să găsim o altă opţiune, avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o speranţă că lucrurile se pot îmbunătăţi (...) Situaţia, criza actuală e datorată majorităţii (Alianţa pentru Maramureş n.re.) şi dumneavoastră aţi făcut parte din majoritatea respectivă”, a afirmat Bogdan Hodorogea.

Prefectul judeţului Maramureş, Rudolf Stauder, a semnat miercuri, 29 noiembrie, decizia privind încetarea mandatului primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru corupţie.

În urma condamnării definitive de către Curtea de Apel Cluj, Cătălin Cherecheş a fugit din ţară, în 24 noiembrie, prin Punctul de Trecere a Frontierei Petea, folosindu-se de un act de identitate al unei rude. El a fost depistat şi reţinut de poliţiştii bavarezi în Augsburg, Germania, pe baza informaţiilor oferite de Poliţia Română.

