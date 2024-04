Piedone și-a depus candidatura la Primăria Capitalei: PSD-ul poate să se gândească să mă susțină dacă vor o victorie în toamnă

Cristian Popescu Piedone şi-a depus vineri candidatura la Primăria Capitalei și spune că va „câştiga alegerile cu 42%, ca reprezentant al PUSL”, dar nu exclude o colaborare cu PSD. Actualul primar al sectorului 5 a declarat că dacă PSD vrea o victorie la alegeri, poate să îl susțină.

Cristian Popescu-Piedone a răspuns jurnaliștilor referitor la o evenuală susținere a sa de către alianța electorală PNL-PSD.

„Odată ce eu am depus candidatura pe Partidul Puterii Umaniste Social Liberale, am înțeles că liberalii nu, dar PSD-ul mai poate să se gândească să mă susțină dacă vor o victorie, nu pentru localele, care am zis, politicul să ia mâna de pe administrația locală, să ne lase pe noi administratorii de fond, gospodarii cum îi numim noi pe acești primari indiferent de coloratură politică, și dacă vor o victorie în toamnă, PSD-ul ar fi înțelept să vină să mă susțină. Apogeul meu și al carierei mele se oprește ca primar general. După care vom vedea, cu aportul voturilor mele cine va fi viitorul președinte”, a declarat Piedone.

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, şi-a depus vineri candidatura pentru Primăria Capitalei. Acesta a declarat că PUSL, partidul din partea căruia candidează ”va înregistra un scor istoric la alegerile locale şi va intra pe picioarele lui şi în Parlamentul României”, scrie News.ro.

Piedone a anunţat că a depus 52.000 de semnături pentru candidatura sa, necesarul fiind de 20.000. ”Vă dau un pronostic. (..) Merg cu o marjă de eroare de maxim 10%. Vă spun că voi câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei cu 42%, ca reprezentant al PUSL”, a spus el, adăugând că pe scor politic va scoate minim între 12 şi 15% la nivelul Bucureştiului.

Despre şansele lui Robert Negoiţă la Primăria Capitalei, Piedone a spus că primarul Sectorului 3 este membru al PSD de doar 3 zile. ”Nu poţi să vii tu de trei zile membru să îţi ceri dreptul la tronul pe care alţii l-au râvnit şi nu au fost nomijnalizaţi” a afirmat Cristian Popescu Piedone.

El a mai subliniat că Daniel Băluţă, primarul de la Sectorul 4, îşi depune candidatura astăzi pentru un nou mandat astfel că ”s-a închis candidatura sa pentru Primăria Capitalei”.

Primarul Sectorului 5 a arătat jurnaliștilor și două tricouri cu mesajele ”Je suis Pepa Pig!” şi ”Şi eu sunt Interlop!”.

