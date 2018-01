Victor Ponta: Carmen Dan vrea să își dea demisia, dar nu o lasă Liviu Dragnea

Fostul premier Victor Ponta a declarat marți seară că actualul ministru de Interne, Carmen Dan, ar vrea să demisioneze din funcție, însă nu este lăsată de președintele PSD Liviu Dragnea.

Ponta a susținut într-o emisiune la B1TV că, pe vremea când era premier, ar fi avut un conflict cu Dragnea, pentru că a refuzat să îl numească în fruntea ministerului de Interne.

„E un minister de care Dragnea a fost obsedat. Cea mai mare mare ceartă a noastră, în vremurile bune, a fost pentru că nu am vrut să-l numesc la Interne. El e și fiu de polițist”, a afirmat Ponta.

„Carmen Dan vrea să îşi dea demisia, dar nu o lasă Liviu Dragnea. Mi-au spus colegii din PSD. Ea trebuie să îi ceară voie lui Dragnea. Secretara de şcoală de la Videle e un dezastru. Atâta timp cât Tudose nu are autoritate asupra miniştrilor, dacă nu poate să schimbe un ministru, dacă nu poate să pună un ministru la Interne, ce rol mai are? El trebuia să-i ceară demisia. «Doamna Carmen Dan, ori vă daţi demisia, ori vă demit. Hai, mergeţi pe hol şi scrieţi-o!», asta trebuia să îi spună. Ea are un singur scop: să-i fie bine lui Dragnea. Carmen Dan nu e pentru așa ceva. Nu vreau să spun nimic de rău despre dânsa, dar secretară de școală de Videle, să ajungi să conduci cel mai important minister dintr-un Guvern. Eu mi-am dat demisia după Colectiv, deși n-a zis nimeni că eu i-am omorât pe acei oameni, dar mi-am depus demisia. Dânsa trebuia să-și dea demisia”, a mai declarat Victor Ponta.