Victor Ponta, despre Ciolacu: „E mai bine pregătit decât Dăncilă. Nu prea poți să-l urăști”

Fostul premier Victor Ponta l-a comparat sâmbătă, 7 septembrie, pe candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu, cu Viorica Dăncilă. Fostul lider social-democrat a explicat că Ciolacu e mai bine pregătit și că e mai experimentat decât atunci când a candidat el la Cotroceni, în 2014.

„Ciolacu e prim-ministru, cum eram şi eu, şi Năstase. E PSD-ist, cum eram şi eu şi Năstase. E mai experimentat şi mai matur decât mine. Eu aveam 40, el are 55. E mai bine pregătit decât Dăncilă. E mai puţin să zic ... negativ, să stârnească, ca Năstase (...) Pe Ciolacu nu prea poţi să-l urăşti, n-ai de ce să-l urăşti pe Ciolacu, că nu face nimic rău”, a declarat Victor Ponta, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

„PSD te poate duce în turul doi”

El crede că Marcel Ciolacu va ajunge cu siguranţă în turul al doilea al alegeril0r prezidențiale, arată News.ro.

„PSD-ul te poate duce în turul doi, nu te poate duce la victorie. Are câte voturi a luat acum la locale, pe 9 iunie, când a fost mobilizare maximă. S-a mobilizat PSD-ul extraordinar pentru consilieri locali, primari, preşedinţi şi a luat 2.800.000 de voturi. Lui Ciolacu îi trebuie 5.5 milioane ca să fie preşedinte, minim. Eu am luat 5.5 milioane şi am luat bătaie”, a mai declarat Victor Ponta.

El a mai adăugat că niciodată candidatul PSD la alegerile prezidenţiale nu a avut contracandidaţi mai slabi decât în acest an. Despre Nicolae Ciucă, Ponta a spus că este la Joe Biden după dezbaterea la finalul căreia şi-a retras candidatura, dar acelaşi lucru nu se poate întâmpla în România pentru că nu mai este timp.

”Niciodată candidatul PSD - Năstase-Geoană-Ponta - n-a avut în faţă nişte contracandidaţi mai slabi ca astăzi. Ciucă este categoric, e ca Joe Biden după dezbaterea... adică absolut toată lumea, şi din propriu partid, spune «ce facem, trebuie să-l schimbăm că nu se poate»”, a declarat Victor Ponta.

„Panourile cu Ciucă, o catastrofă de imagine”

Fostul lider PSD a mai notat că panourile cu Nicolae Ciucă, montate în întreaga ţară, dar şi lansarea cărţii sale reprezintă „o catastrofă de imagine”.

„Povestea asta cu afişele, cu 2,5 milioane din bani publici, cu cartea - înţeleg că au plătit vreo 300.000 euro la nişte consultanţi ca să-l aducă de la 20% la 10% - e genial (...) Ideea este oricum e o catastrofă de imagine pentru el chestia asta cu cartea şi cu afişele”, a mai spus Ponta.

Cu toate acestea, crede fostul premier, Nicolae Ciucă poate să intre în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

„Poate să intre, poate să intre oricine în turul doi. Eu îmi doresc să câştige Ciolacu. Nu e neapărat o revanşă. Mi se pare o chestie...Până la urmă, să faci de 1.000 de ori aceeaşi greşeală. L-am votat pe Băsescu că ne scapă de PSD şi luptă cu securitatea, iar el era securist. Luptă cu corupţia pesedistă. Mai mare corupţie ca pe vremea lui Băsescu n-a fost niciodată. După aia, l-am votat pe Iohannis, că face România educată. Mai needucată că azi n-a fost niciodată (...) România, lucrul e bine făcut. Ce dracu e bine făcut? După aia, întrebarea faimoasă cu domnul Iohannis, care e principala realizare dumneavoastră? Am scos PSD-ul de la guvernare. Păi n-a fost niciodată mai solid PSD-ul la guvernare ca pe vremea ta. Deci, sincer să fiu, eu am învăţat aşa de la mama, «bă, fa alte greşeli, nu le fă tot pe alea», adică să tot persişti în aceeaşi chestie”, a mai afirmat Ponta.

