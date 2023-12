VIDEO Avalanșă de agresiuni în Parlament. Tanasă de la AUR și Ghiță de la PSD s-au dus să caute rost de bătaie în grupul UDMR

Un nou scandal a avut loc în această seară în Parlament, când deputații Dan Tanasă (AUR) și Daniel Ghiță (PSD) au mers la grupul parlamentarilor UDMR și s-au luat la ceartă cu aceștia. De asemenea, Ghiță l-a tras de ureche pe un deputat USR pe holul Parlamentului.

„Miroși a pălincă, mă!”, i-a spus Tanasă unui parlamentar UDMR. El le-a reproșat parlamentarilor maghiari că „au fost la guvernare cu PSD și PNL, dar nu au făcut nimic”.

Replicile nu au întârziat: „Papagalule!”, „Ești prost”.

Fostul ministru Tanczos Barna, care stătea pe scaun, s-a ridicat nervos și i-a spus li Tanasă: „Ia terminați odată, plecați de aici!”

Cearta a degenerat, parlamentarii de ambele părți și-au aruncat injurii atât în limba română, cât și în limba maghiară.

„Ne luați banul și ne furați teritoriul”, i-a acuzat social democratul Daniel Ghiță pe parlamentarii UDMR.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a intervenit pentru a-l calma pe Ghiță.

În tot acest timp, mai mulți parlamentari, inclusiv președintele AUR, George Simion, filmau scena cu telefoanele.

„În 1998 am ajuns prima oară aici. Am avut un parlament, o instituție respectată și uitați ce a fost și unde am ajuns, după ce au ajuns circarii în parlament”, a spus mai târziu Tanczos Barna, de la tribuna Plenului.

La scurt timp după cearta din plen. Ghiță l-a tras de ureche pe parlamentarul USR Sebastian Cernic, susținând că și cei de la USR sunt „trădători”.

Editor : M.B.