Viorica Dăncilă a discutat cu Ursula von der Leyen despre desemnarea noului comisar european din partea României

Premierul Viorica Dăncilă a transmis după întâlnirea pe care a avut-o cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen că a primit felicitări pentru gestionarea Preşedinţiei României la Consiliul UE. Discuţiile au vizat desemnarea noului comisar european din partea României.

"Am avut astăzi, la Bruxelles, o întâlnire extrem de plăcută și productivă cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care o felicit pentru nominalizarea la conducerea viitoarei Comisii Europene și o asigur de sprijinul deplin al Guvernului României în eforturile asumate de consolidare a proiectului european. Am avut bucuria de a primi aprecieri și felicitări din partea Ursulei von der Leyen pentru modul în care am gestionat Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, un mandat de succes și un proiect care a consolidat poziția țării noastre la nivelul Uniunii.

Am purtat totodată cu președintele Comisiei o discuție amplă privitoare la implementarea Agendei Strategice a UE (2019-2024) și am elaborat obiectivele României pentru perioada suprapusă mandatului noii Comisii Europene, în domenii legate de asigurarea securității energetice, sectorul digital, schimbările climatice, rolul UE în plan global.

În cadrul aceleiași discuții am abordat și aspecte legate de viitorul comisar european din partea României, inclusiv în ceea ce priveşte conturarea portofoliului alocat țării noastre în cadrul Comisiei Europene", a transmis Viorica Dăncilă.

Şi Guvernul a transmis un comunicat cu privire la această întâlnire.

Ultima discuție pe care Viorica Dăncilă o avusese cu Ursula von der Leyen a fost pe 29 iulie, când premierul i-a transmis președintelui ales al Comisiei Europene că România dorește, în cadrul Colegiului Comisarilor, un portofoliu consistent care să reflecte expertiza țării noastre.

Șeful Executivului a precizat că România va trimite două propuneri pentru funcția de comisar european, „una de comisar femeie și una de comisar bărbat”.

Surse politice au declarat pentru Mediafax că propunerile Guvernului pentru funcția de comisar european sunt europarlamentarii PSD Dan Nica și Rovana Plumb.

Rovana Plumb și Dan Nica au fost aleși europarlamentari pe listele PSD. Ei fac parte din formațiunea politică europeană a Socialiștilor și Democraților, a doua ca reprezentare în Parlamentul European.