Viorica Dăncilă nu vrea să se vadă cu Ludovic Orban: „Va nimeri Palatul Victoria”

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a spus că nu va merge la Palatul Victoria pentru a se întâlni cu noul premier, Ludovic Orban, așa cum se face în mod obișnuit la predarea mandatului.

Întrebată dacă va merge la Palatul Victoria pentru a se întâlni cu Ludovic Orban, noul premier, Dăncilă a spus: „Nu, cred ca dl Iohannis i-a arătat drumul, i-a pus oameni care să-i arate direcția, așa că va nimeri Palatul Victoria și biroul”.

Întrebată dacă nu trebuie să existe un proces de predare-primire, Dăncilă a răspuns: „Nu obligatoriu. Am lăsat toate la zi. Dacă va fi nevoie, voi preda. Știu că am lăsat în acest moment toate lucrurile în ordine și tot ce am putut face pentru români. Dacă e nevoie să merg și să predau, vom face asta”.

Ludovic Orban depune jurământul în această seară, la Palatul Cotroceni. Mâine va avea lor prima ședință a Guvernului Orban.