Viorica Dăncilă, schimbare de poziţie pe subiectul mutării ambasadei din Israel

Prim-ministrul Viorica Dăncilă nuanţează subiectul mutării ambasadei de la Tel-Aviv la Ierusalim. Dăncilă a spus că a terminat analiza făcută la nivelul Guvernului, analiză pe care o va trimite către toate insituţiile implicate, însă decizia politică aparţine preşedintelui Klaus Iohannis.

„Am avut un memorandum în minister, am definitivat această analiză, am trimis-o către instituţiile implicate, am trimis-o către preşedinte. Aici este vorba de o decizie politică pe care trebuie să o ia preşedintele Romaniei”, a spus Viorica Dăncilă, joi dimineaţă , într-un interviu la DC News.

După încercările repetate ale fostului lider PSD, Liviu Dragnea de a forţa mutarea ambasadei, Viorica Dăncilă dă înapoi pe acest subiect. Într-o vizită în SUA, în luna martie, premierul anunţa că România îşi va muta ambasada.

„Mutarea unei ambasade e atributul preşedintelui. Preşedintele trebuie să iasă public şi să spună: nu voi muta sau voi muta ambasada”, susţine acum Dăncilă.

Conform unor surse politice, memorandumul privind mutarea ambasadei, reprezintă o analiză, însă nu indică o soluţie, dacă ar trebui sau nu mutată ambasada.