Viorica Dăncilă, supărată pe jurnaliștii străini: „Numai întrebări negative”

Premierul Viorica Dăncilă spune că le-a solicitat preşedinţilor Consiliului European, Parlamentului European şi Comisiei Europene, cu care s-a întâlnit în acestă săptămână la Bruxelles, ca atunci când vor informaţii despre situaţia din România să le ia direct de la Guvern şi să o sune pe ea, pentru a arăta „care este adevărul”, în condiţiile în care au existat foarte multe dezinformări legate de modificările legilor justiţiei. Ea a susţinut, la Antena 3, că nu a mai văzut „aceeaşi îngrijorare” a liderilor europeni. Viorica Dăncilă s-a plâns, însă, că jurnaliştii străni i-au pus „numai întrebări negative”, dorindu-se „această percepţie negativă despre România”, scrie News.ro.

Premierul Viorica Dăncilă a spus, într-un interviu acordat Antena 3 în timpul vizitei făcute la Bruxelles, că le-a transmis preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, şi preşedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, că îşi doreşte continuarea luptei anticorupţie şi o justiţie independentă, dar în acelaşi timp vrea să fie respectate drepturile cetăţenilor.

„Am discutat cu fiecare dintre preşedinţi, am subliniat de fiecare dată că doresc independenţa justiţiei, vreau ca lupta anticorupţie să continue, dar în acelsi timp să fie respectate drepturile cetăţenilor. I-am rugat pe domnii Juncker, Tusk şi Tajani ca atunci când vor informaţii să le ia de la Guvernul României, pentru că au existat foarte multe dezinformări şi dacă dânşii cred că sunt probleme pe o anumita lege, să discutăm punctual pentru a îndrepta, dacă este nevoie, şi pentru a arăta care este adevărul. (...) În nouă ani de zile, cât am fost europarlamentar, am văzut foarte multe dezinformări, am văzut cum reaua-credinţă a dus la critici pe care toate statele le-au adresat României, ceea ce este nedrept. Vreau să nu las aceste dezinformări să facă o imagine greşită asupra României. Voi încerca să am cotact cu liderii europeni, i-am rugat să ma sune si eu voi da toate informaţiile în mod transparent şi corect”, a declarat Viorica Dăncilă, într-un interviu acordat Antena 3 în timpul vizitei făcute în această săptămână la Bruxelles.

Întrebată dacă i s-au părut îngrijoraţi liderii europeni, în contextul avertismentelor acestora privind lupta anticorupţie din România, Dăncilă a susţinut că nu a mai văzut „aceeaşi îngrijorare” la Bruxelles.

„Mi s-a părut că ne tratează în mod egal cu celelalte state. Nu am mai văzut aceeasi îngrijorare. Faptul că am arătat o mare deschide dinspre România, cred că e un lucru benefic şi acceptat de liderii europeni”, a afirmat Dăncilă.

Chestionată despre faptul că jurnaliştii străini au pus întrebări despre problemele interne ale României, de exemplu despre Darius Vâlcov şi Laura Codruţa Kovesi, Dăncilă s-a plâns că „toate întrebările au fost negative”, pentru că s-a dorit această percepţie despre România.

„S-a dorit această perceptie despre România, mulţi au luptat să existe o percepţie negativă despre România. Ceea ce m-a supărat a fost că toate întrebările au fost negative. Aş fi vrut să aud măcar o întrebare pozitiva despre România (...), să aud felicitări că România are 7% creştere economică. Dar toate întrebarile au fost legate de ceea ce au vrut unii să creioneze despre România. (...) Am răspuns cum cred eu că este corect: justiţia trebuie să fie liberă, dar în acelaşi timp drepturile cetăţenilor trebuie apărate. Oamenii trebuie să aibă încredere în justiţie”, a conchis premierul Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă s-a aflat, marţi şi miercuri, într-o vizită la Bruxelles.