Ziua Armatei. Viorica Dăncilă: Nivelul profesional înalt şi calitatea umană a militarilor noştri ne fac cinste tuturor

Nivelul profesional înalt şi calitatea umană a militarilor români contribuie esenţial la consolidarea capacităţii de apărare a ţării şi la prestigiul României în lume ca furnizor de securitate, afirmă prim-ministrul demis Viorica Dăncilă, vineri, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Armatei Române, conform Agerpres.



"Sărbătorim astăzi Armata României, militarii şi faptele lor de arme care au scris istorie în momente de răscruce ale poporului român, dar şi pe cei care astăzi au preluat de la înaintaşi misiunea sacră de apărare. Haina militară şi cei care aleg să o poarte s-au bucurat mereu de respect şi de cea mai mare încredere în societatea românească. Astăzi, la 75 de ani de când militarii Armatei României au eliberat ultima brazdă de pământ românesc de sub ocupaţie străină, în cel de-Al Doilea Război Mondial, le aducem un omagiu eroilor căzuţi la datorie, îi preţuim pe veterani pentru exemplul faptelor lor, iar generaţiei actuale de militari îi mulţumim pentru profesionalismul cu care îşi desfăşoară activitatea", declară Viorica Dăncilă.



Potrivit acesteia, de 15 ani, România este partener "solid şi apreciat" al Alianţei Nord-Atlantice.



"Prin contribuţia militarilor noştri, România este nu doar un beneficiar al politicilor NATO, ci şi un participant activ la îndeplinirea obiectivelor de apărare ale comunităţii transatlantice, fapt reiterat şi de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul întâlnirii pe care am avut-o la începutul acestui an", arată Dăncilă în mesaj.



Ea precizează că, în calitate de prim-ministru, a oferit întreg sprijinul pentru asigurarea fondurilor necesare modernizării şi derulării programelor de instruire şi de înzestrare a Armatei.



"Nivelul profesional înalt şi calitatea umană a militarilor noştri ne fac cinste tuturor, contribuind esenţial la consolidarea capacităţii de apărare a ţării şi la prestigiul României în lume ca furnizor de securitate, în misiuni şi în teatrele de operaţii din afara graniţelor la care România participă sub egida ONU, NATO, OSCE sau a Uniunii Europene", adaugă Dăncilă.



În această zi, gândul de recunoştinţă se îndreaptă şi către veteranii de război, ''mărturii ale onoarei şi patriotismului'', dar şi către cei care şi-au pierdut viaţa în misiuni, punându-se în slujba ţării şi a poporului român, mai spune Viorica Dăncilă.



"Curajul, devotamentul, seriozitatea şi profesionalismul militarilor români sunt apreciate în întreaga lume. Le urez tuturor celor ce onorează haina militară succes în activităţile pe care le desfăşoară, iar celor aflaţi la datorie departe de ţară - să se întoarcă sănătoşi acasă. Vă mulţumim, dragi militari, pentru tot ceea ce faceţi pentru securitatea naţională şi a fiecărui cetăţean al României! La mulţi ani Armatei României! La mulţi ani, militari români!", îşi încheie mesajul Dăncilă.

