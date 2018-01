Premierul Japoniei vine azi la București. Shinzo Abe nu mai merge la Guvern

Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseşte marţi la Bucureşti, unde se va întâlni cu preşedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizită în România a unui prim-ministru al Japoniei, care intervine însă într-un context politic nebulos, în condițiile în care omologul său român, Mihai Tudose, a anunțat luni seara că își dă demisia și nu dorește să asigure interimatul.

Foto: Gulliver/GettyImages

Actualizare 11:40. Shinzo Abe nu mai merge la Guvern. Astfel, la Palatul Victoria se vor întâlni doar delegațiile oficiale.

„Mă bucur că am prilejul de a vizita România în calitate de prim-ministru al Japoniei, având în vedere şi faptul că este prima vizită la acest nivel. În ceea ce mă priveşte însă, personal am mai fost în România cu 35 de ani în urmă, în luna august. Lucram atunci ca secretar al ministrului de externe al Japoniei, nimeni altul decât tatăl meu, Shintaro Abe. Atunci am fost nu numai la Bucureşti, ci şi la Neptun, frumoasa staţiune de pe litoralul Mării Negre. Am şi acum în memorie imaginea României în acele zile de vară pline de energie”, a declarat Shinzo Abe, într-un interviu pentru Ziarul Financiar.

Vizita premierului japonez are loc pentru a marca cinci ani de la convenirea, în 2013, a unui Parteneriat Reînnoit între România şi Japonia, a transmis Administraţia Prezidenţială.

La ora 16:00, premierul Japoniei va fi primit la Palatul Cotroceni de către preşedintele Klaus Iohannis şi vor avea loc convorbiri în format restrâns, convorbiri în plenul delegaţiilor, declaraţii de presă comune şi un dineu oficial pe care preşedintel Iohannis îl va oferi în onoarea prim-ministrului japonez, informează News.ro.

Conform Administraţiei Prezidenţiale, agenda discuţiilor include stadiul şi perspectivele de consolidare a relaţiilor foarte bune de Parteneriat Reînnoit dintre România şi Japonia, la nivel politic, economic, cultural, al securităţii şi al relaţiilor inter-umane. De asemenea, vor fi abordate subiecte precum cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeană, inclusiv în contextul Acordului de Parteneriat Economic dintre Japonia şi Uniune, evoluţiile la nivel regional, cu accent asupra dosarului nord-coreean, respectiv cooperarea româno-japoneză în plan multilateral.

Şeful Guvernului de la Tokyo se află, de vineri, într-un turneu în Europa Centrală şi de Est, care cuprinde şi Bulgaria, Serbia şi România. El a anunţat că va fi însoțit în acest turneu de reprezentanţii a peste 30 de companii japoneze.

Japonia consideră că regiunea est-europeană poate fi o fereastră de oportunitate pentru a face afaceri în Europa, în condițiile în care se confruntă în această regiune cu o concurență acerbă din partea Chinei.