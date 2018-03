Email: Elliott Broidy i-a transmis unui oficial american să anuleze o întâlnire cu Kovesi, pentru că va fi demisă

Lobby-istul american Elliott Broidy, despre care cotidianul The New York Times a scris că s-a folosit de învestirea președintelui Donald Trump pentru a obține contracte pentru firma sa în diverse țări, printre care și România, i-a trimis un email unui oficial de la Washington în care îl sfătuia să anuleze o întâlnire cu Laura Codruța Kovesi sub pretextul că ar urma să fie înlăturată de la șefia DNA, informează Realitatea TV.

Potrivit sursei citate, Elliott Broidy i-a trimis un email lui Ed Royce, președintele Comisiei de Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, în data de 8 august 2017, în care îi atrăgea atenția că nu ar trebui să se întâlnească la București cu Laura Codruța Kovesi.

„Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei chestiuni care provoacă îngrijorarea profundă a premierului Sorin Grindeanu și a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Trimisul lui Obama, Ambasadorul Hans Klemm, și personalul lui v-au programat o întâlnire cu procurorul-general al DNA, Laura Codruța Kovesi”, i-a transmis Broidy oficialului american.

„Kovesi este supusă în prezent unei evaluări extreme pentru tacticile pe care le-a folosit pe post de „luptă anticorupție”. A devenit clar că numele „anticorupție” a fost folosit pentru scopuri politice. Se așteaptă demisia lui Kovesi sau schimbarea și punerea ei sub acuzare în următoarele 60 de zile. Recomand cu tărie să vă anulați întâlnirea cu Kovesi”, i-a mai scris lobby-istul american lui Ed Royce.

De asemenea, G4media scrie, citând publicația americană McClatchydc.com, că Elliott Broidy ar fi cerut ajutorul Comitetului pentru Afaceri Externe din Congresul Statelor Unite ale Americii pentru a câștiga mai multe contracte în România.

Numele lui Elliott Broidy a devenit cunoscut în România după ce, potrivit The New York Times, a semnat invitația lui Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu de a participa în ianuarie 2017 la ceremonia de învestire a președintelui american Donald Trump, iar acest eveniment a însemnat o mare oportunitate pentru afacerile sale.

Așadar, în vara anului 2017, Broidy ar fi încercat să se folosească de o vizită efectuată în România de Ed Royce, un senator republican de California, pentru a ajuta compania Circinus să câștige încrederea unor parteneri politici controversați de la București. Circinus ar fi urmat să îi plătească unei companii, având legătură cu omul de afaceri Cristian Burci și cu producătorul de film Steve Logiscli, un procent din orice afacere care ar fi ajutat compania americană să își consolideze poziția în state precum România, Bulgaria, Croația sau Azerbaijan.