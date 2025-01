Într-o amplă analiză publicată în numărul din februarie al reputatei reviste americane The Atlantic, jurnalista Anne Applebaum scrie că misticismul și poziționarea anti-știință au devenit apanajul autocrațiilor de pe glob și al celor care le susțin. Iar primul exemplu al „noilor Rasputini” este chiar Călin Georgescu, câștigătorul neașteptat din primul tur al alegerilor prezidențiale din România, acum anulat.

Pini înghețați mărginesc marginea unui lac înghețat. Zapada cade; muzică relaxantă se aude pe fundal. Un bărbat cu părul cărunt, cu o față plăcută, stă lângă lac. Începe să se dezbrace. Merge să înoate, explică el, pentru a-și demonstra credința și opoziția față de știință, de tehnologie, de modernitate. „Nu am nevoie de Facebook; Nu am nevoie de internet; Nu am nevoie de G-mail. Am nevoie doar de inima mea”, spune el. În timp ce înoată în lac, aparent nederanjat de frig, continuă: „Am încredere în sistemul meu imunitar pentru că am încredere și credință deplină în creatorul lui, în Dumnezeu. Imunitatea mea ține de suveranitatea ființei mele.”

Acesta este Călin Georgescu, omul care și-a șocat compatrioții când a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România din 24 noiembrie, în ciuda faptului că abia dacă a fost menționat în sondajele de opinie și și-a desfășurat campania aproape în întregime pe TikTok, unde regulile platformei, aparent menite să limiteze mesajele politice, par să nu-l fi constrâns. Dimpotrivă, a folosit tacticile pe care mulți influenceri de pe rețelele sociale le utilizează pentru a apela la algoritmul TikTok.

Uneori a adăugat muzică de pian blândă și melancolică la clipurile sale, implorând oamenii să „voteze cu sufletul”. Alteori a folosit subtitrări pop-up, lumini dure, culori fluorescente și muzică electronică, făcând apel la o „renaștere națională” și criticând forțele secrete care ar fi căutat să le facă rău românilor, observă Anne Applebaum.

„Ordinul de a ne distruge locurile de muncă a venit din exterior”, spune el într-un videoclip. În altul, el vorbește despre „mesaje subliminale” și controlul gândurilor, vocea lui fiind însoțită de imagini cu o mână care ține sforile unor păpuși. În lunile premergătoare alegerilor, aceste videoclipuri au strâns peste un milion de vizualizări.

În alt context, acest mistic aparent blând l-a lăudat pe Ion Antonescu, dictatorul român din timpul războiului care a conspirat cu Hitler și a fost condamnat la moarte pentru crime de război, inclusiv pentru rolul său în Holocaustul românesc. El i-a numit eroi naționali atât pe Antonescu, cât și pe liderul de dinainte de război al Gărzii de Fier, o mișcare antisemită violentă. S-a întâlnit de două ori cu Alexander Dugin, ideologul fascist rus, care a postat pe X o declarație (ștearsă ulterior) că „România va face parte din Rusia”. Și, în același timp, Georgescu laudă calitățile spirituale ale apei. „Nu știm ce este apa”, a spus el; „H2O nu înseamnă nimic.” De asemenea, „Apa are memorie și îi distrugem sufletul prin poluare” și „Apa este vie și ne trimite mesaje, dar nu știm să le ascultăm”. El crede că băuturile carbogazoase conțin nanocipuri care „intră în tine ca într-un laptop”. Soția lui, Cristela, produce videoclipuri pe YouTube despre vindecare, folosind termeni precum acidoză limfatică și metabolismul calciului pentru a-și exprima punctele de vedere.

Ambii promovează, de asemenea, „pacea”, un obiectiv vag care pare să însemne că România, care se învecinează cu Ucraina și Republica Moldova, ar trebui să înceteze să ajute Ucraina să se apere împotriva invadatorilor ruși. „Războiul nu poate fi câștigat prin război”, a scris Cristela Georgescu pe Instagram cu câteva săptămâni înainte de începerea votului. „Războiul distruge nu numai fizic, ci distruge INIMILE.”

Nici ea, nici soțul ei nu menționează amenințările la adresa securității României care ar crește exponențial în urma unei victorii ruse în Ucraina, nici costurile economice, criza refugiaților și instabilitatea politică care ar urma. Este de remarcat faptul că, deși Călin Georgescu a susținut că nu a cheltuit bani pe această campanie, guvernul României spune că cineva a plătit ilegal utilizatorilor TikTok sute de mii de dolari pentru a-l promova pe Georgescu și că persoane necunoscute din afară nau coordonat activitatea a zeci de mii de conturi false, inclusiv niște instituții de stat, care l-au susținut.

Hackerii, suspectați a fi ruși, au efectuat peste 85.000 de atacuri cibernetice și asupra infrastructurii electorale din România. Pe 6 decembrie, ca răspuns la constatările guvernului român despre atacuri „agresive” rusești și încălcări ale legii electorale românești, Curtea Constituțională a României a anulat alegerile și rezultatele primului tur.

Sintagma „extrema dreaptă” nu se aplică. Ce este obscurantismul

Având în vedere această combinație ciudată – nostalgia Gărzii de Fier și trolii ruși plus tipul de aiureală de wellness asociată mai frecvent cu Gwyneth Paltrow – cine e familia Georgescu? Cum să fie clasificată?

Oricât de tentant este să-i descriem drept „extrema dreaptă”, această terminologie de modă veche nu prea surprinde pe cine sau ce reprezintă ei. Termenii de dreapta și stânga provin de la Revoluția Franceză, când nobilimea, care a căutat să păstreze status quo-ul, s-a așezat în partea dreaptă a Adunării Naționale, iar revoluționarii, care doreau schimbarea democratică, s-au așezat în stânga. Acele definiții au început să eșueze acum un deceniu, când o parte a dreptei, atât în Europa, cât și în America de Nord, a început să susțină nu prudența și conservatorismul, ci distrugerea instituțiilor democratice existente. În noua sa încarnare, extrema dreaptă a început să semene cu vechea extremă stângă. În unele locuri, cele două au început să se contopească.

Contururile unei mișcări politice populare devin acum mai clare, iar această mișcare nu are nicio legătură cu dreapta sau stânga așa cum le cunoaștem noi. Filosofii iluminismului, a căror credință în posibilitatea unor state democratice bazate pe drept ne-a dat atât revoluția americană, cât și cea franceză, au criticat ceea ce ei au numit obscurantism: întuneric, ofuscare, iraționalitate. Dar profeții a ceea ce am putea numi acum Noul Obscurantism oferă exact acele lucruri: soluții magice, o aură de spiritualitate, superstiție și cultivarea fricii. Printre ei se numără șarlatani și influenceri care și-au dezvoltat ambiții politice; fanii mișcării cvasi-religioase QAnon și ai spin-off-urilor sale în stil Pizzagate; și membri ai diferitelor partide politice din toată Europa, care sunt pro-Rusia și anti-vaccin și, în unele cazuri, și promotori ai naționalismului mistic.

Suprapuneri ciudate sunt peste tot. Atât politicianul german de stânga Sahra Wagenknecht, cât și partidul de dreapta Alternativa pentru Germania promovează scepticismul privind vaccinurile și schimbările climatice, naționalismul de sânge și pământ și retragerea sprijinului german pentru Ucraina. În toată Europa Centrală, o fascinație pentru rune și magia populară se aliniază atât cu xenofobia de dreapta, cât și cu păgânismul de stânga. Liderii spirituali devin politici, iar actorii politici au intrat în ocultism.

Tucker Carlson, fosta gazdă de la Fox News care a devenit un apologet al agresiunii ruse, a susținut că a fost atacat de un demon care a lăsat „urme de gheare” pe corpul său. Acest nou obscurantism a afectat acum cele mai înalte niveluri ale politicii americane. Străinii și americanii deopotrivă au fost nevoiți să explice ideologia reprezentată de unele dintre nominalizările inițiale ale cabinetului lui Donald Trump și din motive întemeiate. Deși Trump a câștigat realegerea ca republican, nu a existat nimic în mod tradițional „republican” în a-l propune pe Tulsi Gabbard ca director al informațiilor naționale.

Gabbard este un fost democrat progresist cu legături pe viață cu Fundația Science of Identity, o sectă separatistă Hare Krishna. La fel ca și Carlson, ea este, de asemenea, un apologet pentru brutalul dictator rus Vladimir Putin și pentru dictatorul recent detronat al Siriei, Bashar al-Assad. Nici nu există ceva „conservator” în legătură cu Kash Patel, nominalizat de Trump pentru funcția de director al FBI, care a sugerat că intenționează să vizeze o listă lungă de actuali și foști oficiali guvernamentali, inclusiv mulți care au servit în prima administrație Trump. În conformitate cu spiritul noilor obscurantişti, Patel a promovat, de asemenea, Warrior Essentials, o afacere care vinde antidoturi atât împotriva COVID, cât şi împotriva vaccinurilor COVID.

O fuziune ciudată de viziuni adunate din toate domeniile

Mai degrabă decât conservatorismul așa cum este înțeles în mod convențional, această mulțime și omologii săi internaționali reprezintă fuziunea mai multor tendințe care s-au unit de ceva timp. Vânzătorii de suplimente de vitamine și de remedii nedovedite pentru COVID se amestecă acum – nu întâmplător – cu admiratorii deschisi ai Rusiei lui Putin, în special cu cei care cred în mod eronat că Putin conduce o „națiune creștină albă”. (În realitate, Rusia este multiculturală, multirasială și, în general, nereligioasă; trolii săi promovează scepticismul față de vaccin, precum și minciunile despre Ucraina.)

Fanii prim-ministrului ungar Viktor Orbán fac cauză comună cu americanii care au încălcat legea, au ajuns la închisoare, au furat din propriile lor organizații de caritate sau au hărțuit femei. Și nu e de mirare: într-o lume în care teoriile conspirației și remediile prostești sunt acceptate pe scară largă, conceptele bazate pe dovezi despre vinovăție și criminalitate dispar rapid și ele.

Printre adepții acestei noi mișcări politice se numără unii dintre cei mai puțin bogați americani. George O'Neill Jr., un moștenitor Rockefeller care este membru al consiliului revistei The American Conservative, s-a prezentat la Mar-a-Lago după alegeri; O'Neill, care a fost un contact apropiat al Mariei Butina, agentul rus deportat în 2019, a promovat-o pe Gabbard cel puțin din 2017, donând pentru campania ei prezidențială din 2020, precum și pentru Kennedy în 2024.

Elon Musk, inventatorul miliardar care și-a folosit platforma de socializare, X, pentru a da un impuls algoritmic poveștilor despre care sigur știe că sunt false, a reușit să-și creeze un rol guvernamental.

Sunt implicați O'Neill, Musk și alții care s-au adunat la Trump în astfel de viziuni doar pentru bani? Sau chiar cred ei ideile conspirative și uneori anti-americane pe care le promovează? Una sau alta, posibil ambele. Fie că motivațiile lor sunt cinice sau sincere contează mai puțin decât impactul lor, nu doar în SUA, ci și în întreaga lume. De bine sau de rău, America e un exemplu pe care alții îl urmează.

Doar prin anunțarea intenției sale de a-l numi pe Kennedy în cabinetul său, Trump s-a asigurat că scepticismul față de vaccinuri se va răspândi în întreaga lume, urmat posibil de bolile în sine. Iar epidemiile, după cum am aflat recent, tind să-i facă pe oameni să se sperie și să fie mai dispuși să adopte soluții magice.

Rasputin, țăranul care a promis soluții magice și a ajuns să controleze Rusia

Alte civilizații au trăit momente ca acesta. Pe măsură ce imperiul lor a început să se prăbușească în secolul al XVI-lea, venețienii au început să se îndrepte către magie și să caute modalități rapide de a se îmbogăți. Misticismul și ocultismul s-au răspândit rapid în zilele de moarte ale imperiului rus. Sectele țărănești promovau credințe și practici exotice, inclusiv antimaterialismul, autoflagelarea și autocastrarea. Aristocrații din Moscova și Sankt Petersburg s-au orientat către teosofie.

Aceeași atmosferă febrilă și emoțională care a produs aceste mișcări l-a propulsat în cele din urmă pe Rasputin, un țăran care pretindea că are puteri magice de vindecare, în palatul imperial. După ce a convins-o pe împărăteasa Alexandra că ar putea vindeca hemofilia fiului ei, el a devenit în cele din urmă consilier politic al țarului.Rasputin a fost denumit și Călugărul nebun, în ciuda faptului că el nu a fost niciodată călugărit și nu a ținut niciodată secret faptul că era căsătorit.

Influența lui Rasputin a produs, la rândul său, un fel de isterie mai largă. Până la izbucnirea Primului Război Mondial, mulți ruși erau convinși că forțe întunecate controlau în secret țara. „Ar putea fi lucruri diferite pentru diferiți oameni – evrei, germani, francmasoni, Alexandra, Rasputin și camarila de curte”, scrie Douglas Smith, unul dintre biografii lui Rasputin.

La fel ca rușii în 1917, trăim într-o eră a schimbărilor rapide, uneori nerecunoscute: economice, politice, demografice, educaționale, sociale și, mai ales, informaționale. Și noi existăm într-o cacofonie permanentă, în care mesajele conflictuale, dreapta și stânga, adevărate și false, clipesc pe ecranele noastre tot timpul. Religiile tradiționale sunt în declin pe termen lung. Instituțiile de încredere par să eșueze. Tehno-optimismul a făcut loc tehno-pesimismului, o teamă că tehnologia ne controlează acum în moduri pe care nu le putem înțelege. Și în mâinile noilor obscurantişti – care promovează în mod activ teama de boală, teama de război nuclear, teama de moarte – teama și anxietatea sunt arme puternice.

