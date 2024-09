Prețul aurului bate record după record. Valoarea acestuia a atins vineri cea mai ridicată cotă din istorie: 373 de lei pentru un gram de aur. Cu război la granița cu Ucraina, incertitudini economice și tensiuni în Orientul Mijlociu, oamenii își pun economiile la adăpost. În vremuri tulburi, metalul prețios este considerat un refugiu sigur.

Andreea Brașovean, jurnalist Digi24: Într-un an de zile prețul unui gram de aur a crescut cu aproape 100 de lei. Dacă în septembrie 2023 metalul prețios se vindea cu 288 lei/gram, acum un gram de aur se vinde cu 373 de lei. Cea mai mare valoare din istoria BNR. Un calcul simplu ne arată că pentru un lingou de aur de 500 de grame plătim acum peste 186 de mii de lei. Cu peste 42 de mii de lei mai mult decât plăteam anul trecut. Să vedem acum și care sunt explicațiile, de ce s-a apreciat atât de mult metalul prețios. Războiului de la graniță, incertitudinile economice, dar și tensiunile din Orientul Mijlociu îi fac pe români să investească în aur. Și asta pentru că în vremuri tulburi este considerat un refugiu sigur. Și pe piețele internaționale, aurul a atins un nou record. Uncia a sărit de pragul de 2600 de dolari. O creștere impresionantă având în vedere că la începutul anului metalul prețios se tranzacționa cu putin peste 2000 de dolari uncia.

Prețul aurului a bătut record după record de la începutul anului

În acest an, în martie, preţul spot al aurului a depăşit pentru prima dată pragul de 2.200 de dolari uncia, după ce Rezerva Federală americană a anunţat că există perspective pentru mai multe reduceri de dobândă în acest an, ceea ce sugerează că oficialii Fed nu sunt alarmaţi de recentul avans al inflaţiei, transmite Bloomberg.

La Bursa de la Singapore, preţul spot al aurului a crescut cu 1,6%, până la 2.220,89 dolari uncia, pentru ca în jurul orei 7:15 a.m. să coboare la 2.202,31 dolari. În paralel, bursele asiatice şi Bursa de la New York au înregistrat noi creşteri iar dolarul american s-a depreciat, după ce Rezerva Federală americană a confirmat că există perspectivele pentru trei reduceri de dobândă, de câte un sfert de punct fiecare, în acest an.

Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/stiri/economie/bani-afaceri/nou-record-istoric-pentru-aur-a-depasit-pragul-de-2-200-de-dolari-pe-uncie-2730329

Informaţiile publicate pe site-ul Digi24.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere.

Editor : Iulia Bălăianu