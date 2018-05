Prima reacție a Netflix, după ce Elena Udrea a spus că i s-a propus un serial bazat pe viața ei

Compania Netflix a reacționat după ce Elena Udrea a afirmat, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, că i s-a propus un serial despre ea, care ar fi transformat-o în milionară în dolari.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Contactată de paginademedia.ro, Netflix a răspus că; „Nu avem cunoștință despre vreun proiect cu Elena Udrea” (n.r. - „We are not aware of any project with Elena Udrea”).

„Am primit propunerea când eram în România, dar acum li se pare și mai interesant că sunt aici (n.r. - în Costa Rica)”, a spus Udrea într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

„A venit o doamnă la mine de la Londra să discute. Mi s-a părut foarte interesant”, a mai spus Elena Udrea.

„E vorba și de bani? Bănuiesc că nu deveniți milionară din asta”, a întrebat Costin Ștucan, cel care i-a luat interviul fostului ministru.

Răspunsul Elenei Udrea: „Ba da! În dolari!”.