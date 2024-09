Cea mai mare operațiune de streaming piratat din lume a fost eliminată. Site-urile ilegale au fost vânate de marile studiouri din SUA

O coaliție internațională de combatere a pirateriei, care include mari studiouri de la Hollywood, a revendicat victoria asupra Fmovies, o mare operațiune ilegală de streaming cu sediul în Vietnam, potrivit The Guardian.

Alianța pentru Creativitate și Divertisment (Ace), ai cărei membri de conducere includ Netflix, Apple TV+, Amazon și Walt Disney Studios, a anunțat joi că a colaborat cu poliția din Hanoi pentru a închide Fmovies și site-urile afiliate. Consorțiul ilegal, cu site-uri precum Bflixz, Flixtorz, Movies7 și Myflixer pe lângă Fmovies, constituia „cea mai mare operațiune de streaming piratat din lume”, potrivit Ace, cu peste 6,7 miliarde de vizite între ianuarie 2023 și iunie 2024.

Operațiunea a dus, de asemenea, la închiderea furnizorului de găzduire video Vidsrc.to și a site-urilor sale afiliate, care, conform Ace, erau operate de aceleași persoane. Poliția din Hanoi a arestat doi bărbați vietnamezi în legătură cu Fmovies, care nu au fost încă inculpați, potrivit Hollywood Reporter.

Eforturile au marcat „o victorie uimitoare pentru distribuții, echipe, scenariști, regizori, studiouri și comunitatea creativă din întreaga lume”, a declarat Charles Rivkin, președinte și CEO al grupului comercial de la Hollywood Motion Picture Association (MPA) și președinte al Ace. Larissa Knapp, vicepreședinte executiv și responsabil principal cu protecția conținutului în cadrul MPA, a declarat că eliminarea a trimis un „puternic mesaj de descurajare”.

„Așteptăm cu nerăbdare să continuăm eforturile comune cu autoritățile vietnameze, US Homeland Security Investigations și US Department of Justice International Computer Hacking and Intellectual Property (Ichip) program pentru a aduce operatorii infractori în fața justiției”, a adăugat ea.

Printre membrii internaționali ai Ace se numără BBC Studios, Canal+ Groupe, Televisa, MBC Group și RTL. Grupul colaborează cu diverse organisme de aplicare a legii pentru a combate pirateria online a divertismentului, pentru a continua litigiile și pentru a trimite scrisori de încetare a activității.

Fmovies a fost o țintă a Ace de ceva timp. Într-un discurs susținut în 2024 la CinemaCon, Rivkin a menționat că aproximativ o treime din traficul site-ului provenea din SUA. Site-ul și afiliații săi au fost incluși de mai mulți ani în revizuirea anuală a Biroului Reprezentantului SUA pentru Comerț privind piețele de notorietate pentru contrafacere și piraterie”.

În ultimele zile, subreddit-urile online au discutat despre închiderea site-urilor, un utilizator notând: „Între noaptea trecută și această dimineață, toată lumea s-a trezit cu apocalipsa streamingului, site-urile lor dragi fiind șterse de unchiul Sam. Oricine a postat un link sau a menționat nume de site pe această pagină, felicitări, este vina voastră”.

