Vloggerul Dorian Popa, care a fost prins drogat la volan acum aproape două săptămâni, și-a cerut scuze public pe internet. Acesta a postat un filmuleț de aproape 10 minute în care povestește ce s-a întâmplat în seara în care a fost tras pe dreapta de poliție și și-a îndemnat fanii să nu procedeze niciodată la fel. Dorian a explicat și de ce era în lenjerie intimă și halat: pentru că ieșise din duș și mergea la un magazin aflat foarte aproape de casă.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor care mă urmăresc, am greșit indiscutabil, nu am circumstanțe atentuante, am dat un exemplu negativ. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele actiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, lucru pe care îl regret și am ieșit pozitiv chiar și la câteva zile după ce am consumat”, a explicat el.

Dorian Popa a mai explicat și de ce era în lenjerie intimă și halat, când a fost prins.

„Ieșisem din duș, am tras un halat pe mine, nici nu m-am uscat pe păr și m-am urcat ca retardatul în mașină, m-am dus la magazin, la scurt timp m-a oprit poliția, polițiștii au fost foarte respectuoși și si-au făcut datoria. Și eu am fost cooperant, politicos, respectuos”, a mai spus Popa.

De asemenea, el a mai adăugat că „până și polițiștii au fost surprinși de rezultat”.

„Până și polițiștii au fost surprinși de rezultat și au spus că se așteptau, dacă era să ies pozitiv la ceva, să ies la cocaină, probabil. Sunt o fire mai energică, mai expansivă. Indiferent câte scuze sau motive găsești, așa cum a făcut-o dobitocul meu de creier, nu este bine să te droghezi și susțin asta toată viața mea! Acum, simțind consecințele, vă îndemn să nu faceți asta niciodată”, a mai spus el.

Dorian Popa, prins drogat la volan

Artistul Dorian Popa, testat pozitiv la canabis, a fost prins, în urmă cu câteva zile, la volanul bolidului său de lux, marca Lamborghini, în localitatea Domnești, din Ilfov.

Când a fost oprit de polițiști, Dorian Popa purta doar un halat de baie și le-a spus oamenilor legii că se întoarce de la o petrecere, unde a inhalat accidental un fum dintr-un joint.

Vedetă pe rețelele sociale, unde are peste două milioane de urmăritori, Dorian Popa a condamnat în nenumărate rânduri consumul de droguri și de medicamente, spunând că substanțele provoacă dependență. Văzut drept un model pentru mii de copii și adolescenți, influencerul a rămas acum fără permis și riscă o pedeapsă cuprinsă între un și cinci ani de închisoare.

