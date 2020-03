Producție nouă la Digi24: „Legile afacerilor”, o emisiune despre arta apărării în România

Duminică, 15 martie 2020, de la ora 15:30, Digi24 va difuza prima ediție a emisiunii „Legile afacerilor”, moderată de Andrei Cristea. Formatul emisiunii va fi dinamic, iar timp de o jumătate de oră, pe lângă direcția standard a unui talk-show cu invitați, într-o rubrică specială, realizatorul va aduce telespectatorilor Digi24 și noutăți din piața de consultanță juridică, informații despre mutările semnificative din piață, dar și deal-urile importante din industriile relevante, precum M&A (fuziuni și achiziții), Real-Estate, energie sau litigii.

Orice business de succes are nevoie de juriști, iar avocatura este în continuare arta apărării, unul dintre stâlpii statului de drept, fără de care edificiul s-ar prăbuși. Liderii companiilor de avocatură vin la „Legile afacerilor” pentru a explica mai bine faptul că avocatul este un pilon în actul de justiție și are menirea de a apăra clientul.

<<Pentru avocatura de business din Romania este o oportunitate ca liderii ei să își facă auzită vocea în spațiul public, pe platforma premium, națională, oferită de Digi24. Eu, ca realizator, voi încerca să aduc publicului Digi24 acele subiecte și acei oameni care au făcut să se vorbească despre avocatura românească în termeni de „arta apărării”. „În spatele unei afaceri de succes stau un avocat bun și un dram de noroc”, spune o butadă din lumea avocaturii. La vârf stă Magic Circle din Londra. România are în acești oameni și business-urile lor tabloul complet al unei oportunități de a crește și proteja afacerile>>, spune Andrei Cristea.

Andrei Cristea a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București și este directorul unei companii care activează în media de business, pe nișa avocaturii. De asemenea, el a adus în România a trei importante francize din presa de business mondială: The Economist - Intelligent Life, Financial Times - Innovative Lawyers și The Times - Legal Innovation.