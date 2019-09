Psihologul criminalist Tudorel Butoi, despre cazul Caracal: Am identificat în cenușă 42 de nasturi de blugi

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, că a identificat, în fotografiile efectuate la oasele găsite în cenușa din casa lui Gheorghe Dincă, 42 de nasturi de blugi, ceea ce dă de gândit în condițiile în care suspectul a spus că și-a ars victimele, relatează Mediafax.

„Printre oase, am numărat eu 42 de nasturi de blugi. Nasturele de blug are specificitatea lui. Numărați de mine, după fotografii. 42 de nasturi scoși din cenușă. Și cum vedem că are modul de operare de a introduce victima îmbrăcată cu totul, nasturii au calitatea de a nu se topi”, a declarat Tudorel Butoi, într-un interviu difuzat de Mediafax.

Psihologul criminalist a mai precizat că Gheorghe Dincă este un violator în serie aparte. „Analiza comportamentală în curs de desfășurare va aduce lămuriri vizavi de cum s-a născut, cum s-a creat, ce antecedente sunt. Dar din punctul meu de vedere, are o bizarerie acest Dincă. Dincă este un criminal, violator în serie - și pe fondul acesta a avut cele două accidente - Luiza și Alexandra. Dar este un prădător de tip animalic, care-și aduce victimele la vizuină, să le aibă sub control, cum fac vulpea, ursul, câinele, și-și îngroapă hrana în apropiere. este singurul caz în care găsim criminalitate în serie cu victime în același habitat cu făptuitorul”, a declarat psihologul criminalist.

Aici, Butoi a precizat că mai sunt criminali în serie depistați de-a lungul anilor, însă aceștia și-au abandonat victimele în diferite spații ale orașului. „(Dincă, n.r.) le aduce în zona lui, să aibă control pe ele. Dincolo de semnătura fetiș pe care o întâlnim în analiza comportamentală, când el opreste un ruj, un papuc, un lănțisor ca să satisfacă dominația. Aici le aduce cu totul. Are foarte mare grijă să șteargă urmele. Le incinerează și cu mare grijă tencuiește pereții unde au fost stropii de sânge din loviturile pe care le-au primit bietele victime. Munceste foarte mult”, a mai spus Tudorel Butoi.

Tudorel Butoi: Alte 4-5 fete sub 15 ani ar fi fost violate de Dincă

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a mai declarat, miercuri, că are informații că alte 4–5 fete cu vârste sub 15 ani ar fi fost violate de Gheorghe Dincă, familiile reclamând aceste fapte în fața procurorilor.

„Sunt 4 – 5 fetițe sub 15 ani. E altă speță. O familie dintre ei, de pe acolo, vine și îi spune lui Dincă: Vezi că noi avem treabă la câmp, ți-o las și eu pe asta mică pe-aci printre fiare, pe unde repari tu. Nu au apucat ăia să ajungă în câmp și a violat fata. Informația, clară. Dintr-o familie de romi (e fata – n.r.). Vom vedea ce s-a întâmplat. Ele au mărturisit aceste fapte la parchet și vom vedea care e soarta lor acum”, a spus Tudorel Butoi.

Psihologul criminalist a mai spus că el este convins că Gheorghe Dincă nu le-a dus pe Alexandra Măceșanu și pe Luiza Melencu la locuința sa pentru a le ucide, ci pentru a întreține cu ele raporturi sexuale. „Eu spun că nu le-a adus ca să le ucidă, ci pentru a întreține raporturi sexuale în interesul lui. Și mai departe urma să le traficheze. Fetele nu au mai vrut. Aceste două fete nu au vrut. Fetele acestea s-au opus, s-au bătut cu prostălăul ăsta, ca dovadă sângele pe pereți. (...) Apoi, local și dacă era loc pentru afară, pe bani, premisele sunt (pentru trafic – n.r.), legat de fetele pe care le are el în Italia etc”, a mai spus Tudorel Butoi.