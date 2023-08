Putea fi evitată tragedia de la Botoșani, în care o mamă și-a aruncat copiii de la etaj? Ce spun specialiștii

Caz șocant în Botoșani. O femeie și-a aruncat copiii de la balconul unui hotel. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional! Femeia se afla la primul etaj al clădirii, a ieșit pe balcon și a împins copiii de 2 și 3 ani, Din păcate, medicii nu au mai putut salva viața copilului de 2 ani.

Scenele de o cruzime ieșită din comun s-au petrecut în incinta unui hotel din Botoșani. Însoțită de cei doi copii, la miezul nopții, femeia a intrat pe terasa hotelului, situată la etajul 1 și și-a aruncat copiii de la etaj. Apoi, a amenințat că se sinucide. În scurt timp, forțele de ordine au împânzit zona. A fost adus inclusiv un negociator.

Delia Nenişcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: După aproximativ două ore de discuții s-a reușit prin distragerea atenției imobilizarea femeii.

Plt. adj. Ionuț Honciuc, ISU Botoșani: Am fost tot timpul asigurat și la semnalul inspectorului-șef am intervenit și am reușit să prind persoana. În primă fază am deschis ușa, am îndepărtat tot mobilierul din cameră, ușor am îndepărtat perdeaua, geamul și am așteptat momentul prielnic pentru a interveni.

Pentru unul dintre copii, cel în vârstă de doi ani, căzătura în gol a fost fatală. Celălalt copil, de trei ani, a fost transferat de urgență la un spital din Iași în comă profundă.

Marius Dabija, neurochirurg Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași: Este o contuzie gravă difuză, cu leziuni, și care nu pot beneficia de un tratament chirurgical. Deocamdată, este foarte instabil hemodinamic.

Potrivit unor surse din anchetă, între părinții celor doi copii ar fi existat certuri. Mai mult decât atât, mama în vârstă de 23 de ani ar fi trimis un mesaj de adio înainte să recurgă la gestul extrem. Specialiștii spun că astfel de tragedii pot fi anticipate de apropiați.

Raluca Prepeliță, psihiatru Institutul Socola: Dacă cuplul este disfuncțional, iar conflictele între parteneri există și cresc în intensitate, tensiunea din familie agravează statusul psihic al partenerilor, în special al mamei, aceasta putând să aibă manifestări, tulburări de comportament cu agresarea copiilor, cu autoagresivitate, cu agresivitate verbală față de partener, consum exagerat de droguri sau alcool.

Femeia este internată acum în Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Botoșani.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau dacă știți vreun astfel de caz, puteți suna gratuit la orice oră, la numărul de telefon 0800.500.333.

Reporter: Ligia Pricopi

Editor : Liviu Cojan