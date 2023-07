Reacție din PSD, după discursul lui Viktor Orban de la Tușnad: Ungaria e tot mai izolată. Orice referire revizionistă este un non-sens

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a scris pe Facebook, în urma discursului anti-european al premierului ungar Viktor Orban, de la Băile Tușnad, că este ilustrativ pentru eșecul politicii iliberale, „Ungaria fiind tot mai izolată”. El a adăugat că „orice referire revizionistă cu privire la Ardeal este un non-sens”.

„Valorile europene sunt cele care ne permit să trăim în liniște și pace în Transilvania, respectând drepturile tuturor, inclusiv ale minorității maghiare din România. Iar orice referire revizionistă cu privire la Ardeal este evident un non-sens. Cei care cunoaștem realitățile din zonă, știm foarte bine acest lucru. Discursul anti-european a lui Viktor Orban de la Tușnad este, de fapt, ilustrativ pentru eșecul politicii iliberale. Ungaria este astăzi tot mai izolată, se află pe primul loc în termeni de inflație în Europa, are fondurile europene blocate și se confruntă cu lipsa unor produse de bază. Acest lucru este dovada „ghetorizării economice, politice și culturale” promovate de acest model politic”, a mai scris Victor Negrescu pe Facebook.

El a subliniat, de asemenea, că mai importante decât „discursul malițios” sunt „declinul demografic exponențial al comunității maghiare din țara noastră, nivelul său scăzut de cunoaștere a limbii române precum și controlul strict al Comisiei Europene privind programul transfrontalier Ungaria-România generat de încălcările repetate ale legislației europene de către executivul de la Budapesta”.

„Un aspect relevant pentru noi este să evităm izolaționismul cultural și să facilităm dialogul interetnic. Doctrina iliberală și anti-europeană nu reprezintă și nu poate reprezenta un model pentru România”, a mai spus eurodeputatul.

Premierul ungar Viktor Orban a afirmat sâmbătă, la începutul discursului rostit la Universitatea Liberă de Vară de la Bálványos, care are loc la Tuşnad, că a primit un document oficial de la MAE român în care i s-a scris ce subiecte nu poate aborda.

„Se scrie să nu vorbim despre unități teritoriale administrative inexistente din România. Cred că se gândesc la Ardeal și Ținutul Secuiesc, însă noi n-am declarat că ar fi unități teritoriale românești”, a precizat acesta.

Orban a afirmat că printre recomandări se află şi aceea de a nu vorbi despre lucrurile care pot aduce atingere sensibilităţilor româneşti, cum ar fi simbolurile naţionale. Un alt subiect considerat sensibil este reprezentat de drepturile colective ale minorităţilor.

Şeful Executivului de la Budapesta a mai afirmat că i s-a transmis să nu vorbească despre „unităţi teritorial-administrative inexistente în România”, interpretând că recomandarea se referă la Ardeal şi la Ţinutul Secuiesc.

„Anul acesta, MAE din România, din câte am înțeles, ne-a venit în ajutor și mi-a zis despre ce am voie să vorbesc, ce nu am voie și ce trebuie să evit. Într-un document oficial ne-au zis, vă fac cunoscut acest lucru. Mi se recomandă să nu vorbim despre lucrurile care pot atinge atingere: simboluri naționale, bine, putem să convenim asta. Dar urez bun venit prietenilor care vin cu steagurile secuiești. Se scrie aici să nu vorbim despre unități teritoriale administrative inexistente din România. Cred că se gândesc la Ardeal și Ținutul Secuiesc însă noi n-am declarat că ar fi unități teritoriale românești”, a spus premierul Orban, conform G4Media.

