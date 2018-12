Reguli mai stricte pentru eliberarea pașaportelor la urgență

Biletul de avion nu mai este un motiv suficient pentru a vă obţine paşaportul de pe o zi pe alta! Deşi legea care cere dovezi clare pentru obţinerea paşaportului temporar în cel mult 3 zile s-a schimbat încă din vară, în fiecare lună la ghişee ajung sute de oameni care nici nu au auzit de aşa ceva. Ministerul de interne a vrut ca prin această măsură să îi facă pe români să se gândească din timp că au nevoie de paşaport, pentru a evita cozile. În ultimele două luni, doar o treime dintre cei care şi-au depus actele în Bucureşti au putut dovedi urgenţa şi au obţinut actele de călătorie mai repede.

Zilnic, la Serviciul de Paşapoarte Bucureşti ajung oameni care arată biletul de avion ofiţerilor de poliţie. Speră să-i convingă pe funcţionari să le dea actul de călătorie mai repede.

- Am bilet de avion Nu e un motiv clar?

- Nu!

- Dar care trebuie să fie înmormântare, altceva?

- Da!

- Până pe 29 îmi trebuie făcut paşaportul, îmi trebuie în regim de urgenţă unul nou.

Dacă Cecilia venea în luna iulie, înainte să să se schimbe legea, ar fi reuşit să obţină documentul în regim de urgenţă pentru a pleca în Irlanda. Acum însă are nevoie de acte în plus pentru a justifica de ce vrea paşaport simplu temporar mai repede de două săptămâni.

Documente necesare pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice

Cristian Dudea, director ajunct Serviciu Paşapoarte Bucureşti: „Documente emise de entităţi medicale din care rezultă că persoana are o programare pentru investigare în străinătate. Ca motive familiale sunt reţinute necesitatea de a însoţi o persoană care are probleme medicale ori situaţia în care o persoană trebuie să îşi reprezinte interesele în străinătate sau care are membri de familie implicaţi în accidente, decedaţi.”

Şi dacă sunteţi în interes de serviciu, trebuie să cereţi documente de la locul de muncă pentru a putea pleca de pe o zi pe alta.

Cei care aduc dovezi serioase primesc paşaportul temporar chiar şi în două ore de la depunerea actelor. Două treimi dintre cei care cer un astfel de act aşteaptă însă chiar şi două săptămâni, adică la fel de mult ca pentru un paşaport electronic, asta pentru că nu pot justifica urgenţa.

Cristian Dudea, director ajunct Serviciu Paşapoarte Bucureşti: „Comparativ cu perioada similară a anului trecut constatăm o scădere a numărului de paspoarte simple temporare de aproximativ 50-60%.”

Costul unui paşaport simplu temporar este de 96 de lei şi are valabilitate un an. Paşapoartul electronic expiră abia după 10 ani în cazul persoanelor care au peste 18 ani. Faţă de cel temporar, conţine elemente suplimentare de siguranţă cum ar fi amprente şi un cip cu date care ajută autorităţile la o recunoaştere automată.

