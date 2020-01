Reportaj The Guardian cu Ghiță Ciobanul. „Comerțul cu oi a devenit o bătaie de joc”

Deși România este cel mai mare exportator de animale vii din Europa, fermierii și ciobanii locali au de suferit de pe urma acestor exporturi, pe o piață dominată de marii producători și hipermarketuri. La toate acestea se adaugă lipsa de abatoare autorizate și numărul redus de centre de procesare a cărnii, se arată într-un reportaj al publicației britanice The Guardian.

Gheorghe Dănulețiu, cunoscut mai degrabă sub numele de „Ghiță Ciobanul”, este cel mai cunoscut cioban din România. Dar, scriu jurnaliștii britanici, deși are peste 500.000 de fani pe Facebook, Dănulețiu duce viața modestă a unui cioban clasic, care are în grijă 1.500 de oi.

Și, la fel ca orice cioban român care deține o turmă mică sau medie de oi, încearcă să supraviețuiască pe o piață care, în prezent, e dominată de marii exportatori de animale vii.

„Comerțul cu oi a devenit o bătaie de joc”, spune Dănulețiu. „Am ajuns să vindem o oaie cu 100 de lei. La banii ăștia, nu prea găsești oameni dispuși să lucreze pentru tine”.

Exportul de animale vii a devenit o veritabilă industrie în România, cu exporturi, în 2018, în valoare de peste 350 milioane de euro, care au făcut ca România să devină primul mare exportator de animale vii din Europa și al zecelea pe plan mondial.

Despre condițiile în care sunt transportate aceste animale întreaga lume avea să afle în luna noiembrie 2019, când un vas cu 14.000 de oi cu destinația Arabia Saudită s-a scufundat în Marea Neagră în apropierea Portului Midia.

În ciuda subvențiilor agricole de 26 de miliarde de euro, acordate de la integrarea în Uniunea Europeană, România încă nu dispune de suficiente abatoare și centre de procesare a cărnii. Astfel, se arată în articolul The Guardian, deși România exportă animale în cantități mari, este nevoită să importe carne și produse procesate din carne.

În aceste condiții, Dănulețiu, la fel ca alți ciobani sau păstori locali, nu are altă variantă decât să-și vândă oile la un centru privat la prețul de 100 de lei/cap de animal. Animalele sunt apoi vândute la un preț de 10 ori mai mare pe piețele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Soluția: Trebuie să construim mai multe abatoare la standarde europene

În plus, românii obișnuiesc să mănânce carne de miel doar de Paște. Marea majoritate a oilor românești sunt din rasa Țurcana, care oferă producții mixte de lapte și carne. Faptul că nu este o rasă de ovine folosite exclusiv pentru carne reprezintă, potrivit The Guardian, un motiv pentru care nu este prea agreată pe piața europeană.

O soluție ar reprezenta-o înlocuirea exportului de animale vii cu exportul de carne și carcase, o variantă deja aflată în discuție între autoritățile române și cele europene.

„Pentru a putea face acest lucru, guvernul trebuie să aprobe construirea a două sau trei abatoare de mare capacitate în zona litoralului, prevăzute cu cu depozite frigorifice. În acest fel, o mare parte din probleme s-ar rezolva”, a precizat, pentru The Guardian, Mary Pană, președintele Asociației Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România.

