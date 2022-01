Polul distracției în noaptea de Revelion 2022 a rămas Centrul Vechi din București, unde a fost forfotă mare, ca în vremurile de dinainte de pandemie. Au venit și mulți străini, au făcut drumul special, tocmai pentru că au auzit că în România se pot distra în voie, toată noaptea.

Chiar dacă regula capacității de 50 la sută a funcționat în restaurante, afară nimeni nu a mai putut controla nimic. Oamenii au stat unul lângă altul, fără măști, iar patrulele de poliție au fost neputincioase în a-i face să păstreze distanța.

„Încercăm să petrecem cât se poate de bine, am venit din Londra. Am fost la un restaurant, am luat cina, după care mergem să dansăm un pic. Ne-a lipsit foarte mult toată treaba asta”, a declarat un român întâlnit în Centrul Vechi alături de partenera sa.

O tânără din Italia mărturisește că a venit în România pentru că în țara sa sunt foarte multe restricții, iar în România poate petrece toată noaptea.

Un olandez dezvăluie că a luat avionul și a venit special în România ca să petreacă, după ce țara sa este în lockdown de Revelion. Olandezul mărturisește că se simte foarte bine. „Vin prima oară în București. Ne distrăm foarte tare în seara asta!”- spune el. „Îmi place foarte mult aici. Oamenii sunt prietenoși, toate lumea e așa deschisă”, adaugă el încântat.

În Centrul Vechi din Capitală erau, vineri seară, tineri din toate colțurile lumii - din Spania, Italia, Olanda, Egipt, Columbia, Bangladesh, Pakistan. Toți spuneau că se simt minunat, pentru că nu sunt restricții, iar distracția arată ca înainte de pandemie și își doreau de mult timp să aibă o astfel de noapte.

Muzica a răsunat din localuri, unde clienții au putut intra și fără rezervare, pentru că patronii au avut grijă să păstreze locuri și pentru cei veniți special să petreacă noaptea dintre ani. Regula a fost ca restaurantele să funcționeze la capacitate de 50 la sută în interior și să solicite la intrare certificat verde.

Mulți dintre tineri au preferat să stea însă afară, pe stradă, să danseze și să petreacă. Nu era loc să arunci un ac și cu greu își puteau face loc cei care voiau să treacă dintr-o parte în alta.

