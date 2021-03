Românii sunt îndemnați să renunțe la mașini în zilele de vineri și să aleagă transportul în comun sau bicicleta. Reacțiile șoferilor

Ministrul Mediului vrea să declare verzi zilele de vineri. El le cere românilor ca, în această zi din săptămână, să renunțe la mașini și să circule ori cu transportul în comun, ori cu bicicletele. Totuși, cei care au mașini electrice, le pot folosi.

Ministrul Mediului a lansat o campanie prin care în fiecare vineri, românii să aleagă mijloace de transport nepoluante.

Tanczos Barna, ministrul Mediului: "În 2021 ne dorim să ajungem la această performanță ca 1 din 4 angajați să aleagă o altă modalitate de deplasare. Vom lansa invitații către companiile private astfel încât să fie cât mai mulți care aderă la această inițiativă. Vom lansa un dialog cu primăriile pentru a instaura gratuitate pe mijloacele de transport în ziua de vineri, cred că am avea un impact pozitiv".

Potrivit Ministerului Mediului, prin intermediul campaniei se va introduce un set de măsuri pentru stimularea cetăţenilor în vederea renunţării la utilizarea autoturismului personal pentru deplasarea la serviciu şi înlocuirea sa cu transportul public în comun, biciclete, trotinete electrice, maşini electrice sau cu mersul pe jos.

"Am ales ziua de vineri pentru că este de foarte multe ori zi scurtă, este oricum casual şi există deja acest obicei de a nu mai veni cu cravată, de a nu mai veni la 'patru ace' şi atunci pentru toată lumea poate să fie o alternativă mai lejeră varianta cu deplasarea cu alte mijloace de transport", a mai spus ministrul.

Acesta a subliniat că a testat metroul în urmă cu două săptămâni, iar marţi s-a deplasat cu STB-ul (Societatea de Transport Bucureşti), urmând să aleagă una dintre aceste variante de transport în zilele de vineri.

"Eu voi alege una dintre variantele de transport pe care le-am testat în ultimele săptămâni. Am testat acum două săptămâni metroul, ieri am venit cu RATB-ul... cu STB-ul. Am rămas cu RATB-ul, pentru că ultima dată am circulat acum 25 de ani când eram student cu RATB-ul, recunosc. Este o schimbare la nivelul fiecărei instituţii şi este în primul rând o schimbare de mentalitate la nivelul fiecărui cetăţean. Şi mie mi-a fost un pic ciudat să vin cu RATB-ul pentru că nu am mai circulat.... A trebuit să văd unde se cumpără biletele, a trebuit să văd care sunt rutele pentru că am uitat numărul autobuzelor, troleibuzelor şi tramvaielor cu care circulam în timpul studenţiei. Lucrurile se pot schimba dacă vrem să producem schimbare", a mai spus Tanczos Barna.

Prim-ministrul a spus că va participa și el în campanie.

Florin Cîțu: Merg pe jos de foarte multe ori și voi merge și vineri.

Reporter: Dacă e vremea ca acum?

Florin Cîțu: Merg pe jos. Îmi iau o geacă.

Șoferii nu sunt încântați de idee

Ideea de a înlocui mașina personală cu bicicletă sau transportul în comun pentru a merge la serviciu nu le prea surâde românilor.

Reporter: Ați fi dispus să renunțați la mașină personală, să mergeți la serviciu pe jos sau cu bicicletă?

Șofer: Nu. Îmi este mai ușor, comod. Transport și copiii cu mașina. (...) E mai sigur și mult mai repede.

"Da, dar nu pe vremea asta", spune altul care adaugă că îl nemulțumește călătoria cu tramvaiul.

Din 1 martie, patru noi tipuri de marcaje rutiere pot fi aplicate legal pentru a crea trasee sugerate pentru biciclete. Rămâne la alegerea administrațiilor locale dacă le vor aplică sau nu. Între timp, România are cea mai veche legislaţie din UE pentru biciclişti, iar infrastructură pentru biciclete este realizată pe trotuare, fără minime condiții de siguranță.

Oana Turturică, fondator al Asociației HaicuBicla: "Din păcate este o luptă ieșitul cu bicicletă în oraș în scopuri utilitare, atât timp cât tu te afli în trafic, iar tu că biciclist nu ai niște drepturi conform codului rutier. Recepția unei lucrări la nivelul covorului asfaltic să fie potrivită, încât să nu se facă valuri pe timp de caniculă, dacă plouă să se facă fenomenul acela de acvaplanare și tu dacă a trecut o mașină să fii stropit".

În Capitală sunt doar 5 piste pentru bicicliști avizate de Poliția Rutieră

Acestea însumează 10,36 kilometri. În ceea ce privește stațiile de încărcare pentru mașinile electrice, dacă în București sunt 200, în Timișoara sunt 44, în Constanța 40, în Cluj-Napoca 34, în Iași 27, iar în alte orașe mari precum Sibiul sunt doar 12 stații de încărcare.

Potrivit Greenpeace, Bucureștiul are o cotă de deplasări zilnice cu mașini personale de 48 la sută și o pondere relativ mică de mobilitate nemotorizată, de numai 16 procente.

