A ales România în locul Angliei. Povestea unui tânăr

Există situații în care viața se poate schimba într-o fracțiune de secundă. Deși uneori poate nu conștientizăm imediat amplitudinea momentului, în timp efectele încep să fie resimțite. Printr-o astfel de experiență neplăcută a trecut și Andrei, un tânăr în vârstă de 19 ani, care a necesitat tratament chirurgical ortopedic, recuperare medicală, dar și un tratament stomatologic complex.

În urmă cu o lună a fost implicat într-un accident de motocicletă, în Anglia. În urma radiografiei și a altor investigații, medicii de acolo au considerat că nu este ceva grav, așa că tot ce i-au recomandat a fost odihnă. Cu toate acestea, tânărul avea dureri mari la piciorul stâng și îi era aproape imposibil să se mai miște. A revenit la spital și, după un nou consult, medicul i-a spus că e posibil să aibă nevoie de operație.

Urma să se programeze la un RMN, dar pentru că dura foarte mult până la efectuarea investigației, Andrei a decis să vină în România. Aici, s-a programat la Spitalul Clinic SANADOR, la Dr. Adrian Dima, medic primar ortopedie și traumatologie, cu speranța că problema sa își va găsi rezolvarea. Așa a și fost.

Pentru că avea mai multe afectări ale genunchiului stâng, inclusiv o leziune de menisc și un edem osos, singura soluție terapeutică era o intervenție chirurgicală, prin meniscectomie parțială. Procedura a fost realizată minim invaziv, prin artroscopie de genunchi . Totul a decurs fără probleme, pacientul și-a recuperat mobilitatea, dar, pentru a-și reveni complet, a optat să efectueze la SANADOR mai multe proceduri de recuperare medicală – kinetoterapie, fizioterapie și laseroterapie, la recomandarea Dr. Liana Mareș, medic primar medicină fizică și reabilitare la Spitalul Clinic SANADOR.

Având în vedere experiența prin care a trecut, dar și faptul că la SANADOR a găsit mult profesionalism și deschidere din partea medicilor, ceea ce nu s-a întâmplat și în Anglia, după cum chiar el mărturisește, Andrei a decis că ar fi bine să își rezolve și alte probleme de sănătate. Așa că s-a programat la un consult de stomatologie , la Dr. Bogdan Steriade, medic specialist protetică dentară la Clinica de Stomatologie SANADOR. Astfel a aflat că avea mai multe carii și câteva resturi radiculare. Medicul i-a recomandat să urmeze un program complet de tratament, care a inclus tratamentul cariilor, tratament de canal sub microscop, mai multe extracții și implanturi dentare. Pentru alinierea corectă a dinților, a fost necesar și un aparat dentar.

„Eu am venit doar la o consultație și am descoperit că am foarte multe probleme. Până acum am mai fost la dentist, dar mereu ca să rezolv punctual ce mă deranja. Niciun medic din Anglia nu mi-a efectuat o evaluare atât de completă. Echipa Clinicii de Stomatologie SANADOR este formată din medici specialiști care mi-au efectuat tratamente inovatoare, fără durere. Recomand serviciile SANADOR tuturor!”

La SANADOR, pacienții au acces la servicii medicale multidisciplinare integrate, în funcție de fiecare caz în parte. Colaborarea strânsă între medici cu diferite specializări și cu vastă experiență face posibilă acordarea de îngrijiri complete, la cele mai înalte standarde, cu rezultate foarte bune pe termen lung. În cazul în care există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate minim invaziv atunci când este posibil, în blocul operator modern al Spitalului Clinic SANADOR.

În cazul pacienților cu probleme dentare, Clinica de Stomatologie SANADOR oferă acces la multiple tratamente stomatologice, realizate de medici experimentați, cu ajutorul unor tehnologii avansate.