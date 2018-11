A mai căzut un mit. Cât de mult ne ajută, de fapt, scoaterea amigdalelor

Mii de copii din Marea Britanie sunt supuşi anual în mod ''inutil'' intervenţiilor chirurgicale de îndepărtare a amigdalelor, sugerează un studiu efectuat recent în această ţară, citat de Press Association.

Intervențiile chirurgicale de exteripare a amigdalelor ar fi inutile, potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie. FOTO: Shutterstock

Cercetătorii britanici susţin că şapte din opt copii cărora le sunt extirpate amigdalele nu ar beneficia de fapt de pe urma acestor operaţii ''inutile'', ce costă Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) zeci de milioane de lire anual, potrivit Agerpres.



Motivul invocat cel mai adesea pentru amigdalectomie - procedura chirurgicală de îndepărtare a amigdalelor - este durerea în gât recurentă.



Dovezile sugerează însă că procedura are beneficii modeste, rezultând o reducere pe termen scurt a durerii de gât în cazul copiilor grav afectaţi, au indicat oamenii de ştiinţă.



Liniile directoare din Marea Britanie sugerează efectuarea amigdalectomiei în cazul copiilor care au şapte sau mai multe episoade de dureri de gât în cursul unui an. Însă, doar un mic procent dintre cei care sunt supuşi acestei proceduri au prezentat acest număr de episoade de dureri de gât într-un an, conform studiului publicat în revista ştiinţifică British Journal of General Practice.



Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Birmingham au analizat datele medicale prelevate de la 1,6 milioane de copii din Marea Britanie, colectate între anii 2005 şi 2016.



Autorii au descoperit că majoritatea intervenţiilor chirurgicale de îndepărtare a amigdalelor au fost realizate în urma ''indicaţiilor care nu erau susţinute de dovezi''. Doar 12,4% dintre copiii care au fost supuşi procedurii prezentaseră cinci sau şase episoade de dureri de gât cu douăsprezece luni înainte de operaţie, iar 44,6% avuseseră între două şi patru astfel de episoade.



Aproape unul din zece (9,9%) suferise un singur episod de dureri în gât înainte de amigdalectomie.



Printre alte motive pentru care operaţiile au fost realizate pe baza ''indicaţiilor care nu erau susţinute de dovezi'' se numără sindromul de apnee în somn de tip obstructiv şi alte tulburări de respiraţie în timpul somnului.



Oamenii de ştiinţă au concluzionat că 32.500 de copii din Marea Britanie - şapte din opt operaţi din această cauză - supuşi anual amigdalectomiei ''nu ar beneficia'' de pe urma ei. ''În Marea Britanie, puţini copii cu indicaţii susţinute de dovezi vor fi supuşi amigdalectomiei, iar şapte din opt dintre cei care sunt operaţi (32.500 din 37.000 anual) este puţin probabil să beneficieze'' de pe urma intervenţiei, au notat autorii studiului.



Cercetătorii au precizat că amigdalectomiile inutile costă NHS 36,9 milioane de lire pe an.



''Potrivit concluziilor cercetării, copiii afectaţi frecvent de dureri în gât suferă de obicei mai puţine astfel de episoade în următorii unul-doi ani'', a declarat Tom Marshall de la Universitatea Birmingham. ''În cazul copiilor cu episoade de dureri în gât bine documentate (se observă o) îmbunătăţire a stării uşor mai rapidă după amigdalectomie, ceea ce înseamnă că operaţia este justificată. Însă, studiul sugerează că cei cu puţine episoade de dureri în gât nu au îndeajuns de multe beneficii pentru a justifica intervenţia chirurgicală deoarece durerile în gât tind să dispară oricum'', a adăugat specialistul.



''Copiii ar putea fi mai mult afectaţi decât ajutaţi de o amigdalectomie'', a precizat el.

